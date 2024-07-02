2日、盛岡競馬場で行われた第12回ハヤテスプリント(3歳・重賞・ダ1200m・1着賞金500万円)は、ロケットスタートからハナを切った山本聡哉騎手騎乗の2番人気オスカーブレイン(牡3、北海道・角川秀樹厩舎)が、好位から脚を伸ばした1番人気マッシャーブルム(牡3、大井・坂井英光厩舎)に5馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分12秒3(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気ポアゾンボス(牡3、浦和・繁田健一厩舎)が入った。なお、3番人気ワールドエンパイア(牡3、船橋・新井清重厩舎)は5着に終わった。

勝ったオスカーブレインは、父ダノンレジェンド、母オスカークイーン、その父シニスターミニスターという血統。ロケットスタートからまさに影も踏ませぬ逃走劇で、重賞2勝目を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆オスカーブレイン(牡3)

騎手:山本聡哉

厩舎:北海道・角川秀樹

父:ダノンレジェンド

母:オスカークイーン

母の父:シニスターミニスター

馬主:渋谷 健作

生産者:中村 雅明

【全着順】

1着 オスカーブレイン 2人気

2着 マッシャーブルム 1人気

3着 ポアゾンボス 5人気

4着 ツキシロ 4人気

5着 ワールドエンパイア 3人気

6着 コンバットスプーン 7人気

7着 エイシンポロシリ 11人気

8着 スピニングガール 6人気

9着 ゴーゴーダンサー 10人気

10着 ストロングブラック 9人気

11着 マルケイフォルテ 8人気

12着 ヤマショウルルサン 12人気