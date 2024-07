インテリアのフォトコンテスト！ニチベイ『第4回メカモノ事例コンテスト』

ニチベイは、「メカモノ※」を使った素敵なインテリア空間のフォトコンテスト『第4回メカモノ事例コンテスト』を、2024年7月1日から9月30日の期間で開催中です。

ニチベイ『第4回メカモノ事例コンテスト』

応募期間:2024月7月1日(月)00:00〜2024年9月30日(月)23:59

参加条件:プロ、アマ問わずどなたでも何度でもご応募できます

※同社商品を使用した住宅の画像に限定させていただきます

入賞特典:優秀賞 Amazon ギフト券 50,000円×3本

入賞 Amazon ギフト券 10,000円×6本

結果発表:ニチベイ ウェブサイト内専用ページにて2024年10月末ごろに発表

応募方法:専用応募フォームに、必要事項とインテリア空間や商品に関する

コメントを記入し、画像をアップロードしてください

投稿画像:◎審査対象となるメイン画像1枚(必須)

◎補足用サブ画像最大2枚(任意)

◎画像の1辺が1,200ドット以上で、1画像あたり5MB以内であること

(たてよこ比は問いません)

◎選外となった画像も同社ウェブサイト内のユーザーボイスや

Instagramなどで紹介させていただく場合があります。

その他、投稿画像に関する注意事項はコンテストのページを参照ください

・コンテストURL

https://www.nichi-bei.co.jp/mekamono/

ニチベイは、「メカモノ※」を使った素敵なインテリア空間のフォトコンテスト『第4回メカモノ事例コンテスト』を、2024年7月1日から9月30日の期間で開催中です。

※「メカモノ」とは、ブラインドやロールスクリーンなど、カーテン以外の窓まわりアイテムを指す業界用語です。

