【EVO 2024】開催期間:7月19日~7月21日

7月19日より開催予定の格闘ゲーム大会「EVO 2024」における各タイトルのエントリー数が公開された。

本イベントでは8タイトルの大会が実施されるが、エントリー数の内訳が公開された。合計で16,252人ものエントリーがあり、1位は「ストリートファイター6」がランクインし、5,265人が参加を希望している。2位は「TEKKEN 8」で4,646人、3位には「GUILTY GEAR -STRIVE-」で2,058人になるなど、各タイトルの人気が伺えるランキングになっている。

The final #Evo2024 Registration Leaderboard!



