コパ・アメリカは1日、グループC最終節を開催した。開催国の アメリカ代表 はウルグアイ代表に0-1で敗れ、グループリーグ敗退となった。ウルグアイは首位通過となり、パナマ代表も2位で決勝トーナメントに駒を進めている。アメリカは初戦でボリビア代表に勝利したが、第2節はパナマに敗れたウルグアイが勝ち点6、アメリカとパナマが勝ち点3で並ぶなか重要な最終節を迎えた。しかしスコアレスで迎えた後半21分、アメリカはセットプレーからDFロナルド・アラウホにヘディングシュートを打たれると、GKマット・ターナーが弾いたこぼれ球をオフサイドギリギリで飛び出したDFマティアス・オリベラに押し込まれて先制を許した。

An official refused to shake Pulisic's hand after the match pic.twitter.com/lurToJchMC

Compilation of some of the most controversial refereeing moments from USA's match vs Uruguay ⬇️ pic.twitter.com/XHwv9B5YfL