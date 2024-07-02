■新曲「Burning」



2024年7月3日(水)0時先行配信リリース配信リンク：https://fcls.lnk.to/Burning※TVアニメ『【推しの子】』第2期エンディング主題歌■アニメ『【推しの子】』放送：2024年7月3日(水)より全国35局にて放送開始▼放送局：放送日時TOKYO MX：7月3日より 毎週水曜 23:00〜BS11：7月3日より 毎週水曜 24:00〜テレビ北海道：7月3日より 毎週水曜 24:00〜サンテレビ：7月3日より 毎週水曜 24:00〜KBS京都：7月3日より 毎週水曜 24:00〜tvk：7月3日より 毎週水曜 24:00〜テレビ和歌山：7月3日より 毎週水曜 24:00〜三重テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 24:20〜KSB瀬戸内海放送：7月3日より 毎週水曜 24:20〜テレビ愛媛：7月3日より 毎週水曜 24:25〜熊本朝日放送：7月3日より 毎週水曜 24:50〜TSKさんいん中央テレビ：7月3日より 毎週水曜 24:55〜テレビユー福島：7月3日より 毎週水曜 24:58〜FBC福井放送：7月3日より 毎週水曜 24:59〜テレビ愛知：7月3日より 毎週水曜 25:00〜tbc東北放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜群馬テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:00〜奈良テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜びわ湖放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜abn 長野朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:20〜KKB鹿児島放送：7月3日より 毎週水曜 25:20〜UTYテレビ山梨：7月3日より 毎週水曜 25:25〜RCC中国放送：7月3日より 毎週水曜 25:25〜NST新潟総合テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:29〜TVQ九州放送：7月3日より 毎週水曜 25:30〜とちぎテレビ：7月3日より 毎週水曜 25:30〜チバテレ：7月3日より 毎週水曜 25:30〜テレ玉：7月3日より 毎週水曜 25:30〜MRO北陸放送：7月3日より 毎週水曜 25:30〜SBS静岡放送：7月3日より 毎週水曜 25:45〜AAB秋田朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:50〜NBC長崎放送：7月3日より 毎週水曜 25:56〜IBC岩手放送：7月3日より 毎週水曜 25:58〜UMKテレビ宮崎：7月3日より 毎週水曜 26:24〜AT-X：7月5日より 毎週金曜 22:30〜リピート放送：毎週火曜 10:30〜／毎週木曜 16:30〜▼配信情報ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始ABEMA：7月3日より 毎週水曜 23:00〜その他サイトも7月4日(木)23:00〜以降、順次配信予定・公式サイト：https://ichigoproduction.com/・公式Twitter：@anime_oshinoko▼原作『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて2020年21号より連載中原作コミック1巻〜14巻発売中。累計1650万部突破最新15巻7月18日(木)発売▼ストーリー「この芸能界(せかい)において嘘は武器だ」──地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えており…。そんな二人の"最悪"の出会いから、運命が動き出していく。▼スタッフ原作：赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)監督：平牧大輔助監督：猫富ちゃお、仁科くにやすシリーズ構成：田中 仁キャラクターデザイン：平山寛菜サブキャラクターデザイン：澤井 駿、渡部里美、横山穂乃花総作画監督：平山寛菜、渡部里美、横山穂乃花、稲手遥香、監物ケビン雄太アクションアニメーター：あもーじーメインアニメーター：早川麻美、水野公彰、室賀彩花美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)美術設定：水本浩太(スタジオイースター)色彩設計：石黒けい撮影監督：耼野貴文編集：坪根健太郎音楽：伊賀拓郎音響監督：高寺たけし音響効果：川田清貴アニメーション制作：動画工房▼キャストアクア：大塚剛央ルビー：伊駒ゆりえ有馬かな：潘めぐみ黒川あかね：石見舞菜香MEMちょ：大久保瑠美姫川大輝：内山昂輝鳴嶋メルト：前田誠二鴨志田朔夜：小林裕介鮫島アビ子：佐倉綾音吉祥寺頼子：伊藤 静雷田澄彰：鈴村健一GOA：小野大輔金田一敏郎：志村知幸アイ：高橋李依