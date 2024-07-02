羊文学、TVアニメ『【推しの子】』第2期初回放送にあわせて新曲「Burning」MV公開
羊文学の新曲「Burning」が、7月3日より放送開始のTVアニメ『【推しの子】』第2期エンディング主題歌に起用されることは既報のとおり。同曲ミュージックビデオが『【推しの子】』第2期の第一話が放送される7月3日23時30分に公開されることが発表となった。
◆羊文学 動画 / 画像
ミュージックビデオは、光と闇が錯綜する舞台の上で、様々な葛藤を抱えながらも力強く生きていく主人公(Vo / 塩塚モエカ)の姿を映し出した仕上がりだ。ディレクターを務めたのは『GQ Global Creativity Awards 2024』にも選出された映画監督の石原海。視聴予約ページではミュージックビデオのティザー第一弾が公開されている。
■新曲「Burning」
配信リンク：https://fcls.lnk.to/Burning
※TVアニメ『【推しの子】』第2期エンディング主題歌
■アニメ『【推しの子】』
放送：2024年7月3日(水)より全国35局にて放送開始
▼放送局：放送日時
TOKYO MX：7月3日より 毎週水曜 23:00〜
BS11：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
テレビ北海道：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
サンテレビ：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
KBS京都：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
tvk：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
テレビ和歌山：7月3日より 毎週水曜 24:00〜
三重テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 24:20〜
KSB瀬戸内海放送：7月3日より 毎週水曜 24:20〜
テレビ愛媛：7月3日より 毎週水曜 24:25〜
熊本朝日放送：7月3日より 毎週水曜 24:50〜
TSKさんいん中央テレビ：7月3日より 毎週水曜 24:55〜
テレビユー福島：7月3日より 毎週水曜 24:58〜
FBC福井放送：7月3日より 毎週水曜 24:59〜
テレビ愛知：7月3日より 毎週水曜 25:00〜
tbc東北放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜
群馬テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:00〜
奈良テレビ放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜
びわ湖放送：7月3日より 毎週水曜 25:00〜
abn 長野朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:20〜
KKB鹿児島放送：7月3日より 毎週水曜 25:20〜
UTYテレビ山梨：7月3日より 毎週水曜 25:25〜
RCC中国放送：7月3日より 毎週水曜 25:25〜
NST新潟総合テレビ：7月3日より 毎週水曜 25:29〜
TVQ九州放送：7月3日より 毎週水曜 25:30〜
とちぎテレビ：7月3日より 毎週水曜 25:30〜
チバテレ：7月3日より 毎週水曜 25:30〜
テレ玉：7月3日より 毎週水曜 25:30〜
MRO北陸放送：7月3日より 毎週水曜 25:30〜
SBS静岡放送：7月3日より 毎週水曜 25:45〜
AAB秋田朝日放送：7月3日より 毎週水曜 25:50〜
NBC長崎放送：7月3日より 毎週水曜 25:56〜
IBC岩手放送：7月3日より 毎週水曜 25:58〜
UMKテレビ宮崎：7月3日より 毎週水曜 26:24〜
AT-X：7月5日より 毎週金曜 22:30〜
リピート放送：毎週火曜 10:30〜／毎週木曜 16:30〜
▼配信情報
ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始
ABEMA：7月3日より 毎週水曜 23:00〜
その他サイトも7月4日(木)23:00〜以降、順次配信予定
・公式サイト：https://ichigoproduction.com/
・公式Twitter：@anime_oshinoko
▼原作
『週刊ヤングジャンプ』(集英社)にて2020年21号より連載中
原作コミック1巻〜14巻発売中。累計1650万部突破
最新15巻7月18日(木)発売
▼ストーリー
「この芸能界(せかい)において嘘は武器だ」──地方都市で働く産婦人科医・ゴロー。ある日“推し”のアイドル「B小町」のアイが彼の前に現れた。彼女はある禁断の秘密を抱えており…。そんな二人の"最悪"の出会いから、運命が動き出していく。
▼スタッフ
原作：赤坂アカ×横槍メンゴ(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)
監督：平牧大輔
助監督：猫富ちゃお、仁科くにやす
シリーズ構成：田中 仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
サブキャラクターデザイン：澤井 駿、渡部里美、横山穂乃花
総作画監督：平山寛菜、渡部里美、横山穂乃花、稲手遥香、監物ケビン雄太
アクションアニメーター：あもーじー
メインアニメーター：早川麻美、水野公彰、室賀彩花
美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)
美術設定：水本浩太(スタジオイースター)
色彩設計：石黒けい
撮影監督：耼野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
▼キャスト
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
有馬かな：潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
姫川大輝：内山昂輝
鳴嶋メルト：前田誠二
鴨志田朔夜：小林裕介
鮫島アビ子：佐倉綾音
吉祥寺頼子：伊藤 静
雷田澄彰：鈴村健一
GOA：小野大輔
金田一敏郎：志村知幸
アイ：高橋李依
■＜羊文学 Hitsujibungaku ASIA TOUR 2024＞
7月04日(木) クアラルンプール
7月06日(土) マニラ
7月08日(月) 香港
※会場やチケット発売情報等は後日改めて
■＜羊文学 Tour 2024＞ ※タイトルは後日発表
09月02日(月) 神奈川・KT Zepp Yokohama
09月05日(木) 愛知・Zepp Nagoya
09月06日(金) 大阪・Zepp Namba
09月08日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
09月13日(金) 北海道・Zepp Sappro
09月20日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
09月21日(土) 熊本・KUMAMOTO B.9V1
09月23日(祝/月) 香川・festhalle
09月27日(金) 石川・EIGHT HALL
09月29日(日) 新潟・NIIGATA LOTS
10月02日(水) 東京・TOKYO GARDEN THEATER
▼チケット
1階スタンディング：￥6,000(1D別/税込)
2階指定：￥6,500(1D別/税込)
※TOKYO GARDEN THEATER公演：全席指定：￥6,800(税込)
■ライブ映像作品(Blu-ray・DVD)／アナログ盤ライブアルバム『横浜アリーナワンマンライブ「羊文学 LIVE 2024 “III”」』
※タイトルや収録楽曲など後日改めて発表
【映像作品(Blu-ray / DVD)】￥5,500+tax
【アナログ盤(ブラックヴァイナル2枚組予定)】￥6,000+tax
【デラックスエディション(LP(2枚組)＋Blu-ray(DVD)+特典)】￥14,000+tax
・アナログ盤の予約： https://fcls.lnk.to/dksTRl
・映像作品の予約：https://fcls.lnk.to/Wixxsj
・デラックスエディションの予約：https://fcls.lnk.to/KpGPZD
※各チェーン、商品カートが上がり次第の受付開始
関連リンク
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