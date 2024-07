BMSGが主催する大規模フェス<BMSG FES>。3年連続の開催となる今年は、SKY-HIとNovel Core、Aile The Shotaの3名が20人のアーティストを3チームに分け、リーダーとしてプロデュースするという企画の実施が発表された。チーム決めは、3人のリーダーがトランプを用いて、完全なる運で8人・8人・7人の3つのチームを選定。チーム分けの模様は、BMSGの新ファンコミュニティアプリ「B with U」とBMSGが運営するオンラインサロン「B-Town」から映像で見ることができる。

<BMSG FES’24>



出演:SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / BMSG POSSE / ShowMinorSavage / RUI / TAIKI / KANON※出演者は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。・会場:神奈川・Kアリーナ横浜・日程:2024/09/21(土),22(日),23(月・祝)1部:OPEN10:30 / START12:002部:OPEN17:00 / START18:30※開場/開演時間は変更となる場合がございます。・チケット席種/料金SS指定席【特典付きプレミアム席】:¥23,000 (税込)S指定席:¥18,000 (税込)着席指定席:¥18,000 (税込)A指定席:¥15,000 (税込)・チケット先行受付 (抽選)【B-Town Architect会員 先行 / “B with U” 各出演アーティストOfficial Fan Club会員 先行】・受付期間:2024/7/3(水)18:00〜7/16(火)23:59・当落発表:7/25(木)17:00〜※“B with U”アーティストFC・B-Town Architect会員先行受付をご希望の方は、上記受付期間内までに“B with U”アーティストFCまたは、B-Town Architectへご入会(=ご入金)いただくと、お申込みいただけます。【B-Town Resident会員 先行】・受付期間:2024/7/26(金) 18:00〜8/4(日) 23:59・当落発表:8/9(金) 17:00〜※年齢制限:3歳以上はチケットが必要、3歳未満は入場不可※申込制限:各公演にそれぞれ申込可能※購入枚数制限:1公演につき2枚まで(全券種共通)※本公演は特定指定興行として販売致します。