7月開催のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」オフィシャルセレクションを公開 100以上の選出タイトルを出展予定
BitSummit実行委員会は、京都みやこめっせで7月19日（金）から7月21日（日）の3日間にわたって開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」に出展する、オフィシャルセレクションのタイトル情報を公開しました。
一般公募作品から100以上のタイトルを選出
2023年11月30日からエントリー受付を開始し、BitSummit実行委員会による審査を経て選出された100以上のタイトルが出展を予定しています。
2024年オフィシャルセレクション
https://bitsummit.org/search_games/?_sft_edition=2024[リンク]
現在は一部タイトルの情報が公開中で、タイトル情報は随時更新されます。
BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）開催概要
名称：BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）
日程：2024年7月19日（金）〜7月21日（日）
主催：BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/