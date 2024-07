ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)であす3日、夏のイベント『NO LIMIT! サマー 2024』が開幕する。コレに先駆けて2日、4年ぶりに完全復活するウォーター・パレード『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』などがメディアに公開された。『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』は、パーク史上初、フロートからも水を発射し、初登場の「ギャラドス」をはじめ「みずタイプのポケモン」や「マリオ」たち、パークの人気者が勢ぞろいし、パレード走行中も水をかけ合って楽しむ。

その全容がこの日、明らかに。沿道に招待されたゲストたちの前に、夏らしいカラフルな装いの「ハローキティ」「ピーナッツ」「ミニオン」「セサミストリート」「SING」、そして「マリオ」と仲間たち、パーク初登場の「ギャラドス」などが集結する「ポケモン」など、パーク中の人気者が7台のフロートに乗って登場した。「マリオ」と仲間たちのフロートでは、コインに向かってウォーターシューターを放ちコインを集めたり、「ポケモン」が集結するフロートでは「みずタイプのポケモン」から水をかけられたりと、無我夢中。さらに、夏らしいスプラッシュを楽しめるウォーターエフェクトに加え、カラフルな浮き輪やパラソルなどを使ったエンターテイナーたちのダンスやパフォーマンスが加わって超興奮。子どもも大人も"ずぶ濡れ"で、"超冒険の夏"の幕開けとなった。グラマシーパークに設置された「360° びしょ濡れ!特別エリア」では、ゲストがパレードに登場する全てのフロートに囲まれ、ステージやパレードからのウォーターエフェクトによって、さらにびしょ濡れになれる。■『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』開催場所:パークワイド(パレードルート)フロート順:ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン走行時間:約40分※パレードの開催は1日1回です。また、開催時間は日によって異なる※運営内容、パレードの内容などは予告なく変更する場合あり※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は公式WEBサイト確認・「『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』360° びしょ濡れ! 特別エリア」入場券対象期間:2024年7月3日(水)〜8月22日(木)価 格:1700 円〜2100 円(税込価格/入場日により、価格が異なる)発売箇所:WEBチケットストア、ローソンチケット、オフィシャルホテル