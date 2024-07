回転寿司チェーン「くら寿司」にて、北海道産のさまざまな人気食材が楽しめる「北海道」フェアを開催!

「【北海道産】北海道サーモン」や「【北海道産】生ほっき貝二種盛り」「【北海道産】白子」など、北海道産の豪華食材を豊富に取り揃えたお寿司が登場します☆

くら寿司「北海道」フェア

開催期間:2024年7月5日(金)〜期間・数量限定

「くら寿司」にて、北海道産の人気食材を存分に堪能できる「北海道」フェアを期間・数量限定で開催。

期間中は北海道牛にぎりやサーモン、生ほっき貝二種盛り、とろにしんなど、北海道産の様々な食材を使用したお寿司がラインナップされます。

【北海道産】北海道サーモン

価格:240円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月15日(月)

※北海道産の原料使用

旨みが強く、ほどよい脂乗りが特徴の【北海道産】北海道サーモン。

養殖環境の海水温が国内の他産地に比べて低いことから、海上での養殖期間を長くすることができるため、国内養殖としては大型のサイズに育ったサーモンが使用されています。

鮮やかなオレンジ色が食欲をそそり、とろけるような食感が楽しめる一皿です。

【北海道産】生ほっき貝二種盛り

価格:345円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月15日(月)

北海道を代表する名物で、道民にも愛される味覚の1つであるホッキ貝をにぎりにした「【北海道産】生ほっき貝二種盛り」

ホッキ貝を新鮮な状態で凍結することで鮮度を維持。

生のまま提供されるので、ジューシーで噛むほどに口の中に甘みが広がり、肉厚で食べ応え抜群な“身”と、旨みが強く、コリコリとした食感の“ひも”の2種の味わいを1皿で楽しめます。

【北海道産】白子

価格:280円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月15日(月)

※北海道産の原料使用

※お持ち帰り不可

高級品として知られる北海道で獲れた新鮮なマダラの白子を使用した「【北海道産】白子」

クリーミーで濃厚な味わいとともに、とろっとした食感が堪能できます。

ポン酢をかけてさっぱりと食べるのもオススメです。

【北海道産】とろにしん

価格:115円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜無くなり次第終了

※北海道産の原料使用

※数量限定

一般的なニシンの3倍以上の脂質を持つ原料を選定した「【北海道産】とろにしん」

酢締めする際に、酢の濃度や漬け込み時間を細かく調整することで、ニシンの旨みをより引き出しています。

サイズも大きく、食べ応え抜群で、ニシンの脂の旨みと甘みが口いっぱいに広がるお寿司です。

【北海道産】北海道牛にぎり(一貫)

価格:280円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月15日(月)

※北海道産の原料使用

北海道の豊かな大自然で育った“北海道牛”を使用した「【北海道産】北海道牛にぎり(一貫)」

赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用したローストビーフのにぎりで、肉の旨みや脂の甘みを感じられるよう、塩や香辛料等のシンプルな味付けで仕上げられています。

注文が入ってから炙ることで余分な水分を飛ばし、肉の旨みをさらに引き出したメニューです。

極みの逸品シリーズ:極上かに玉手箱

価格:990円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月15日(月)

※お持ち帰り不可

カニの甲羅に、風味豊かな丸ズワイガニの棒肉と、濃厚な旨みのかに身、シャリを隙間なく並べることで、食べ応え抜群の逸品に。

トッピングには、プチっとした食感と溢れ出るコクが特徴のイクラと、濃厚な旨みのカニ味噌を添えており、最後の一口まで贅沢な味わいを堪能することができます。

豚しゃぶ梅おろしぶっかけ

価格:450円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜9月5日(木)

※お持ち帰り不可

くら寿司特製のうどんつゆを使用したぶっかけうどん。

トッピングの大根おろしに南高梅を和えることで、梅の爽やかな風味が広がります。

梅と豚しゃぶの相性も良く、後味さっぱりなので、夏にぴったり。

よく混ぜて食べるのがオススメです。

まぐろつくね

価格:250円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜8月8日(木)

※お持ち帰り不可

自社セントラルキッチンで加工している「ふり塩熟成まぐろ」から出る、寿司ネタにできないマグロのスジを使用したSDGsにも繋がる一品。

ミキサーにかけることで、スジ感をなくし、お肉で作ったようなふんわりと柔らかな食感に仕上げられています。

醤油ベースの煮詰めタレで味付けしたまぐろつくねは、温泉卵と相性抜群です。

おいもっちボール

価格:330円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜8月8日(木)

※お持ち帰り不可

タピオカ粉を練りこんだモチモチ食感の生地の中に、甘いさつまいも餡や紫芋餡が詰め込まれています。

黄色・紫色・水色・緑色と4色からなるカラフルなボール状で、見た目もかわいらしいスイーツ。

家族や友達とシェアしながら食べるのも楽しくてオススメです。

夢のふわ雪 ミルキーいちご

価格:400円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜9月5日(木)

※「原宿店」では販売しておりません

不二家とのコラボメニューである、くら寿司で大人気の「夢のふわ雪」のかき氷に、いちごの果肉をふんだんに使用したシロップと、濃厚なミルク味のソースをたっぷりとかけた「夢のふわ雪 ミルキーいちご」

いちごの甘酸っぱさとミルクのコクのある甘みが相性抜群。

この季節にぴったりなひんやりスイーツです。

※「夢のふわ雪」はくら寿司の登録商標です

抹茶とあずきのケーキ

価格:300円(税込)

販売期間:2024年7月5日(金)〜7月18日(木)

静岡県産抹茶を使用した抹茶ムースに、北海道産小豆を使用したつぶあんを組み合わせた和風ケーキ。

抹茶のほろ苦さが、つぶあんの甘みと相性抜群でクセになる美味しさです。

北海道産のさまざまな人気食材が楽しめる期間限定フェア。

くら寿司の「北海道」フェアは、2024年7月5日(金)より開催されます☆

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

