映画『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:』新規場面カット＆OP曲「月並みに輝け」編曲者・三井律郎の演奏によるSP映像解禁
■『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく!Re:』第5週目来場者特典も決定！
『ぼっち・ざ・ろっく！』の劇場総集編として、前編となる『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:』が絶賛上映中。6月7日の公開後、観客動員35万人、興行収入5億円を突破。そして、後編となる『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:Re:』が8月9日より全国にて公開となる。
このたび、『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！ Re:』の第5週目来場者特典の内容が解禁された。
映画公開5週目として7月6日より配布される来場者特典は、ランダムミニ缶バッジ（9種＋シークレット1種）に決定。
さらに、前編オープニング映像 新規場面カットや、前編のオープニングテーマ「月並みに輝け」を弾いてみたby三井律郎によるスペシャル映像も解禁された。
そして、追加劇場での公開も決定した。7月12日より順次追加劇場で公開される。
映画情報
『劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく！Re: / Re:Re:』
【前編】絶賛公開中
【後編】8月9日（金）全国公開
原作：はまじあき （芳文社「まんがタイムきららMAX」連載中）
監督：斎藤圭一郎
シリーズ構成・脚本：吉田恵里香
キャラクターデザイン・総作画監督：けろりら
配給：アニプレックス
■キャスト
後藤ひとり：青山吉能
伊地知虹夏：鈴代紗弓
山田リョウ：水野朔
喜多郁代：長谷川育美
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
追加公開の詳細はこちら
https://bocchi.rocks/omnibus/theater/
『劇場総集編 ぼっち・ざ・ろっく！Re: / Re:Re:』作品サイト
https://bocchi.rocks/