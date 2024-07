【モデルプレス=2024/07/02】9月21〜23日にKアリーナ横浜にて開催されるSKY-HI率いるマネジメント/レーベル・BMSGが主催するフェス『BMSG FES’24』。3年連続の開催となる今年、CEO・SKY-HIとソローアティストのNovel Core、Aile The Shotaの3人がリーダーとしてプロデュースし、20人のアーティストが3チームに分かれるという『BMSG FES’24』限定の企画が発表された。

チーム決めの方法は、3人のリーダーがトランプを用いて完全なる運で8人・8人・7人の3つのチームを選定。チーム分けの模様は、BMSGの新ファンコミュニティアプリ“B with U”・B-Townから映像で視聴が可能となっている。さらに、3日18時より“B with U”の各ファンクラブ会員と、BMSGが運営するオンラインサロン『B-Town』の会員向けにチケット先行受付が実施される。(modelpress編集部)・出演者SKY-HI/Novel Core/BE:FIRST/MAZZEL/Aile The Shota/edhiii boi/REIKO/BMSG POSSE/ShowMinorSavage/RUI/TAIKI/KANON※出演者は予告なく変更になる場合あり。・会場神奈川・Kアリーナ横浜・日程2024/9/21(土)、22(日)、23(月・祝)1部:OPEN10:30/START12:002部:OPEN17:00/START18:30※開場/開演時間は変更となる場合あり。【Not Sponsored 記事】