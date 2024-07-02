¹­Åç¡¦¿¹²¼Äª¿Î¡¢ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿Í (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¹­Åç¡Ýºå¿À¡×

¡ã7·î2Æü¡¡¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡11²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 18¡§00

Àè¹¶¡§ºå¿À¡¡¸å¹¶¡§¹­Åç

¢¡ ¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×

¡ÊÃæ¡Ë½©»³

¡Ê±¦¡ËÌî´Ö

¡Êº¸¡Ë¾åËÜ

¡Ê»°¡Ë¾®±à

¡Ê°ì¡ËºäÁÒ

¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ

¡ÊÍ·¡ËÌðÌî

¡ÊÊá¡ËÐòß·

¡ÊÅê¡Ë¿¹²¼

¢¡ ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹

¡ÊÃæ¡Ë¶áËÜ

¡ÊÆó¡ËÃæÌî

¡Ê±¦¡Ë¿¹²¼

¡Ê°ì¡ËÂç»³

¡Êº¸¡ËÁ°Àî

¡Ê»°¡Ëº´Æ£µ±

¡ÊÊá¡ËÇßÌî

¡ÊÍ·¡Ë¾®È¨

¡ÊÅê¡ËºÍÌÚ