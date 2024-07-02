シャープは、スマートフォン「AQUOS R9」購入者を対象としたキャッシュバックキャンペーンを7月12日（金）に開始する。

7月12日（金）～9月1日（日）の期間に、NTTドコモもしくはソフトバンクのキャリアモデル購入者が対象。キャンペーンサイトから所定の手続きを行うことで、約1万円分のdポイントもしくはPayPayポイントが進呈される。

7月31日（水）までに応募すると早期購入特典として、final社製ワイヤレスイヤホン（ZE8000 MK2）が抽選で50名にプレゼントされるキャンペーンも行っている。

AQUOS R9は、ライカ監修のカメラを搭載するスマートフォン。有効約5,030万画素の標準／広角デュアルカメラを搭載する。発売は2024年7月12日（金）。キャリアモデルの税込価格は12万円前後。

キャンペーン名

AQUOS R9 デビューキャンペーン

対象購入期間

2024年7月12日（金）～9月1日（日）

特典

NTTドコモ：dポイント1万ポイント ソフトバンク：PayPayポイント1万ポイント

早期購入特典

7月31日（水）までに応募：抽選で50名にfinal社製ワイヤレスイヤホン（ZE8000 MK2）をプレゼント

応募方法

所定のサイトより手続き

NTTドコモ

docomo AQUOS R9 SH-51E dポイント10,000ポイントプレゼント！｜AQUOS：シャープ

ソフトバンク

ソフトバンク AQUOS R9 PayPayポイント10,000ポイントプレゼント！｜AQUOS：シャープ