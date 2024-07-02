キャンペーン：ライカ監修カメラ搭載の「AQUOS R9」購入で約1万円分のポイント還元 早期購入特典で抽選50名にワイヤレスイヤホンをプレゼント
シャープは、スマートフォン「AQUOS R9」購入者を対象としたキャッシュバックキャンペーンを7月12日（金）に開始する。
7月12日（金）～9月1日（日）の期間に、NTTドコモもしくはソフトバンクのキャリアモデル購入者が対象。キャンペーンサイトから所定の手続きを行うことで、約1万円分のdポイントもしくはPayPayポイントが進呈される。
7月31日（水）までに応募すると早期購入特典として、final社製ワイヤレスイヤホン（ZE8000 MK2）が抽選で50名にプレゼントされるキャンペーンも行っている。
AQUOS R9は、ライカ監修のカメラを搭載するスマートフォン。有効約5,030万画素の標準／広角デュアルカメラを搭載する。発売は2024年7月12日（金）。キャリアモデルの税込価格は12万円前後。
キャンペーン名
AQUOS R9 デビューキャンペーン
対象購入期間
2024年7月12日（金）～9月1日（日）
特典NTTドコモ：dポイント1万ポイント ソフトバンク：PayPayポイント1万ポイント
早期購入特典
7月31日（水）までに応募：抽選で50名にfinal社製ワイヤレスイヤホン（ZE8000 MK2）をプレゼント
応募方法
所定のサイトより手続き
NTTドコモ
docomo AQUOS R9 SH-51E dポイント10,000ポイントプレゼント！｜AQUOS：シャープ
ソフトバンク
ソフトバンク AQUOS R9 PayPayポイント10,000ポイントプレゼント！｜AQUOS：シャープ