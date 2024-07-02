エミネム、来週、ニュー・アルバム『THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)』をリリース
エミネムが、ニュー・アルバム『THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)』を来週金曜日（7月12日）に発表することを告知した。現地時間、今週火曜日（2日）にビッグ・ショーンとBabyTronをフィーチャーしたセカンド・シングル「TOBEY」をリリースする。
エミネムは月曜日（1日）、「OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) 7/12!!!」とのキャプションで、女性が角の生えたデーモンの赤ちゃんを出産するショート・ビデオを公開し、新作のリリース日を伝えた。
「HOUDINI」のミュージック・ビデオでは、エミネムはスーパーヒーローを演じたが、そのときのスタントは自分でやったと、先月、ビハインド・ザ・シーンを公開していた。
セカンド・シングル「TOBEY」のミュージック・ビデオはCole Bennettが監督し、今週金曜日（5日）に公開される予定。
OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz— Marshall Mathers (@Eminem) July 1, 2024
TOBEY ????️???? @_babytron @BigSean new music 7/2 video 7/5 by @_ColeBennett_ pic.twitter.com/4LAE0vskHE— Marshall Mathers (@Eminem) June 28, 2024
Ako Suzuki
???? I do my own stunts. #Houdini video shoot behind the scenes- don’t try this at home!!! pic.twitter.com/LKypN6N53A— Marshall Mathers (@Eminem) June 10, 2024