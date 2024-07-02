エミネムが、ニュー・アルバム『THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)』を来週金曜日（7月12日）に発表することを告知した。現地時間、今週火曜日（2日）にビッグ・ショーンとBabyTronをフィーチャーしたセカンド・シングル「TOBEY」をリリースする。

エミネムは月曜日（1日）、「OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) 7/12!!!」とのキャプションで、女性が角の生えたデーモンの赤ちゃんを出産するショート・ビデオを公開し、新作のリリース日を伝えた。

通算12枚目となるニュー・アルバムからはすでに5月終わりにファースト・シングル「HOUDINI」がリリースされており、英国、オーストラリア、カナダなどで1位に輝いた。同曲ではスティーヴ・ミラー・バンドのヒット曲「Abracadabra」（1982年）をサンプリングしており、スティーヴ・ミラーから「君は、オリジナル・アーティストたちによる長年の音楽的レガシーの上に新しいものを築く、不朽の創始者の1人だ」と称賛された。

「HOUDINI」のミュージック・ビデオでは、エミネムはスーパーヒーローを演じたが、そのときのスタントは自分でやったと、先月、ビハインド・ザ・シーンを公開していた。

セカンド・シングル「TOBEY」のミュージック・ビデオはCole Bennettが監督し、今週金曜日（5日）に公開される予定。

Ako Suzuki