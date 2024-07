エミネムが、ニュー・アルバム『THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE)』を来週金曜日(7月12日)に発表することを告知した。現地時間、今週火曜日(2日)にビッグ・ショーンとBabyTronをフィーチャーしたセカンド・シングル「TOBEY」をリリースする。エミネムは月曜日(1日)、「OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) 7/12!!!」とのキャプションで、女性が角の生えたデーモンの赤ちゃんを出産するショート・ビデオを公開し、新作のリリース日を伝えた。

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) ☠️ 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz — Marshall Mathers (@Eminem) July 1, 2024

???? I do my own stunts. #Houdini video shoot behind the scenes- don’t try this at home!!! pic.twitter.com/LKypN6N53A — Marshall Mathers (@Eminem) June 10, 2024

通算12枚目となるニュー・アルバムからはすでに5月終わりにファースト・シングル「HOUDINI」がリリースされており、英国、オーストラリア、カナダなどで1位に輝いた。同曲ではスティーヴ・ミラー・バンドのヒット曲「Abracadabra」(1982年)をサンプリングしており、スティーヴ・ミラーから「君は、オリジナル・アーティストたちによる長年の音楽的レガシーの上に新しいものを築く、不朽の創始者の1人だ」と称賛された。「HOUDINI」のミュージック・ビデオでは、エミネムはスーパーヒーローを演じたが、そのときのスタントは自分でやったと、先月、ビハインド・ザ・シーンを公開していた。セカンド・シングル「TOBEY」のミュージック・ビデオはCole Bennettが監督し、今週金曜日(5日)に公開される予定。Ako Suzuki