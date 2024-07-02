¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÈÎ¥º§´íµ¡¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡¢¸µºÊ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä
¡¡¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤ÎÎ¥º§´íµ¡¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¤¬¡¢¸µºÊ¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Âð¤òË¬Ìä¤¹¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂå¸µ¥«¥Î¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¡Ö¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î30Æü¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥¯¤ÈËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ó¤¬¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2005Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¡¢18ºÐ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¢15ºÐ¤Î¥»¥é¥Õ¥£¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ12ºÐ¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤Î¤Á¡¢2015Ç¯¤Ë10Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿2¿Í¡£2018Ç¯¤ËÀµ¼°¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤È¸òºÝÃæ¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¥Ù¥ó¤È¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤È¤Î·ëº§À¸³è¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ù¥ó¤Ï¥í¥Ú¥¹¤È¹ØÆþ¤·¤¿¹ëÅ¡¤ò½Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Âð¤Ë¶á¤¤ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤ËÄÂÂßÊª·ï¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àè·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥óÂð¤ÇÂ©»Ò¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤ÎÂ´¶È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡½¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ºÊ¤È¸µºÊ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¥Ù¥ó¤È¥í¥Ú¥¹¤¬6100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó96²¯±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡¢5¥¨¡¼¥«¡¼¤ÎÅÚÃÏ¤Ë·ú¤ÄÌó3530Ö¹ëÅ¡¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤¬½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤â¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎòÂå¸µ¥«¥Î¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¡Ö¥Ù¥ó¡¦¥¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¡×¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡PageSix¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î30Æü¤Ë¥°¥ì¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à»Ñ¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥³¡¼¥¯¤ÈËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ù¥ó¤¬¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2005Ç¯6·î¤Ë·ëº§¤·¡¢18ºÐ¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¢15ºÐ¤Î¥»¥é¥Õ¥£¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ12ºÐ¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤Î¤Á¡¢2015Ç¯¤Ë10Ç¯´Ö¤Î·ëº§À¸³è¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿2¿Í¡£2018Ç¯¤ËÀµ¼°¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¬¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¤È¸òºÝÃæ¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ÇÅÙ¡¹¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¥Ù¥ó¤È¥í¥Ú¥¹¤¬6100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó96²¯±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡¢5¥¨¡¼¥«¡¼¤ÎÅÚÃÏ¤Ë·ú¤ÄÌó3530Ö¹ëÅ¡¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¡¢2¿Í¤¬½¸¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Ê¤É¤â¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£