祇園のママに聞く！ 京都で「たまごサンド」を食べるならこのお店

京都・祇園のお茶屋さんで生まれた宏美ママにとっておきのお店を教えてもらう本企画。今回はみんな大好き「たまごサンド」です。

〈教えて! 祇園の宏美ママ〉

生粋の京都人に普段使いのお店を教えてもらいたい! そんな企画を叶えるべく、ナビゲーターをお願いしたのは、なんと祇園のお茶屋が母方の実家だったという宏美ママ。幼少期から京都のど真ん中で呼吸してきたホンモノの京都通に、とっておきのお店をおすすめしてもらいましょう。

教えてくれる人

古川宏美(宏美ママ)

1969年京都生まれ。平安女学院高校、追手門学院大学卒業。会社員3年の後、母方の家業、祇園甲部のお茶屋を継ぐ(4代目の現在は紹介制のお座敷バー)。子供の頃から食いしん坊話が親族内にいくつもあり。お酒も大好き。店の周年に来てもらうほど、ポンキッキ時代からガチャピン偏愛。趣味は長唄三味線、華道、観劇(歌舞伎、古典芸能、歌劇、ミュージカル、新喜劇等々)。

たまごサンドを食べるなら?

京都のサンドイッチといえば「たまごサンド」。名店「コロナ」直伝の「マドラグ」の分厚いたまごサンドや、街のパン屋さん「SIZUYA」のふんわりオムレツサンドなど、名作が数多く存在します。

そんなたまごサンド激戦区で宏美ママが普段使いする2軒を教えてもらいました。

喫茶 サン(祇園)

1軒目は祇園の「喫茶 サン」。京都の夜遊びを知っている大人には、出前でおなじみのサンドイッチです。

外観 出典: spica☆kirariさん

宏美ママ

普段使いのお店をとの本連載、即答でサンさんどす。祇園のお客様、芸舞妓さん、店の者も大好きなお夜食の一つでもあります。19時開店、飲み屋さんへの出前も多いことからお酒にも合うようにされていて、からしマヨネーズが利いていて、軽くて飽きまへん。

この看板が目印 出典: spica☆kirariさん

宏美ママ

焼いてないパンに焼いた玉子がサンドされてますが、パンを焼いてもらうこともできます。(レタス、トマト、きゅうりの野菜サンドも大好き!)

パンはトーストも可能 出典:petitfleurさん

NINUKI(五条)

<店舗情報>◆喫茶 サン住所 : 京都府京都市東山区祇園町北側342 河原ビル1FTEL : 075-551-3038

2022年9月オープンという比較的新しい「NINUKI」。玉子の専門家によるたまごサンド専門店です。

写真:お店より

玉子セラー 写真:宏美ママ

宏美ママ

オーナーさんは五ツ星タマリエのたまごサンド専門店。玉子はセラーで管理したはります!こちらはお昼ごはん用に自転車で買いに行きます。

さまざまな種類のたまごサンド 出典:500(チンクエチェント)さん

宏美ママ

入れ替わる限定メニューも入れると8種類がショーケースに並んでいて、メニューによって玉子2種、パンも2種を使い分けたはるそうどす。玉子カラーで可愛い店内にはイートインスペースも。フレンチトースト、プリン、フィナンシェ、ミルクセーキなど他の玉子メニューもあり。

<店舗情報>◆NINUKI住所 : 京都府京都市下京区藪下町6TEL : 075-744-0441

文:古川宏美・食べログマガジン編集部





