【球宴】ファン投票最終結果発表　万波中正ら日本ハム勢９人がトップ選出

「マイナビオールスターゲーム２０２４」（７月２３日・エスコン、同２４日・神宮）のファン投票最終結果が２日、発表された。

パ・リーグは外野手部門の万波中正ら日本ハム勢がＤＨをのぞく９部門でトップ選出。今後は４日に選手間投票、８日に監督選抜、１７日に最後の１人を選ぶ「プラスワン投票」の選出選手が発表される。

◇球宴ファン投票最終結果◇

【セ・リーグ】

先発投手 才木浩人（阪神）

中継ぎ 岩崎優（阪神）

抑え Ｒ・マルティネス（中日）

捕手 山本祐大（ＤｅＮＡ）

一塁手 岡本和真（巨人）

二塁手 牧秀悟（ＤｅＮＡ）

三塁手 村上宗隆（ヤクルト）

遊撃手 長岡秀樹（ヤクルト）

外野手 近本光司（阪神）

外野手 細川成也（中日）

外野手 筒香嘉智（ＤｅＮＡ）

【パ・リーグ】

先発投手 山崎福也（日本ハム）

中継ぎ 河野竜生（日本ハム）

抑え 田中正義（日本ハム）

捕手 田宮裕涼（日本ハム）

一塁手 Ａ・マルティネス（日本ハム）

二塁手 上川畑大悟（日本ハム）

三塁手 郡司裕也（日本ハム）

遊撃手 水野達稀（日本ハム）

外野手 万波中正（日本ハム）

外野手 近藤健介（ソフトバンク）

外野手 柳田悠岐（ソフトバンク）

ＤＨ 中村剛也（西武）