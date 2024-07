【ワンピース・プレミア・サマー 2024】開催期間:7月3日~10月7日

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて7月3日より開催されるイベント「ワンピース・プレミア・サマー 2024」のグッズについて撮り下ろし写真で紹介する。

本イベントにあわせたオリジナルグッズは、ビバリーヒルズ・ギフトなどで本日7月2日より販売されている。ラインナップとしてはルフィの麦わら帽子を再現したものや、各キャラクターをデザインしたTシャツが販売。さらにギア5のルフィをプリントしたデザインのアイテムや蓄光グッズなどが販売される。そのほかパーク内ではスーベニアメダルの販売も行なわれている。

(C) 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション



WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (C) &TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.