BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝と鞘師里保が、チャーリー・プースの楽曲「I Don’t Think That I Like Her / アイ・ドント・シンク・ザット・アイ・ライク・ハー」日本版MVに出演した。

切ないラブストーリーを描いている本楽曲は、二人のすれ違いなどにより恋は実らず、彼が彼女のことを忘れられなくなり、ほかの女性に全く興味を持てないといった内容。MVでは楽曲の歌詞に沿ってストーリーが作られており、二人は元恋人役を演じている。

(文=リアルサウンド編集部)