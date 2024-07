ILLIT、米ビルボードが選定した「今月のK-POPルーキー」に！“全世界の音楽ファンを魅了”

ILLITが、米国ビルボードが選定した「今月のK-POPルーキー」に選出された。これは、デビュータイトル曲「Magnetic」が収めた注目すべき成果と根強い人気のおかげだ。米国音楽専門メディア「ビルボード(Billboard)」は6月28日(現地時間)、ホームページ記事(Why「Magnetic」Group ILLIT Is Billboard's First-Ever K-Pop Rookie of the Month)を通して、2024年6月の「今月のK-POPルーキー」で、ILLITにスポットライトを当てた。

ビルボードはILLITの「Magnetic」が、K-POPグループのデビュー曲史上初「ホット100」にランクイン(91位 / 4月20日付)し、その影響を受けて1stミニアルバム「SUPER REAL ME」も「ビルボード200」にランクイン(93位 / 5月11日付)した実績を掲載した。また、「Magnetic」が「グローバル200」と「グローバル200(米国を除く)」の2つの最新チャート(6月29日付)で依然として上位圏にランクインしていることに対して「ILLITのグローバルにおける競争力がより一層強化されている」と分析した。ビルボードは「ILLITはデビューと同時に非常に重要なグループとなった」として「K-POPデビュー曲として前例のない記録を立てた彼女たちは、中毒性のある音楽と甘いボーカル、大衆的な振り付け、メンバーの魅力的な個性で、全世界の音楽ファンを魅了した」と好評した。この他にも、ILLITのデビュー過程と無限の成長に注目し、5人のメンバーの活動目標と計画、ファンに伝えるメッセージなどを紹介した。ILLITはビルボードのインタビューで「多くの方々が『Magnetic』を愛してくださって驚いた。まだアメリカに行ったことはないが、早くグローバルファンに会いたい。デビュー曲からたくさんの愛をいただき、心から感謝している。より良い音楽とパフォーマンスで戻るため、一生懸命に準備中なので、たくさん期待してほしい」と伝えた。これに先立って彼女たちは3月25日、「私の本当の話がすなわち最高の話」という10代のリアルさと想像力を盛り込んだ1stミニアルバム「SUPER REAL ME」でデビューした。このアルバムのタイトル曲「Magnetic」は、好きな相手に全速力で駆けつける10代の少女の心を表現した曲となっている。「Magnetic」は、米ビルボードの好成績に先立って、韓国国内の主要音源チャートのトップを席巻し、英国オフィシャルチャート「シングルトップ100」(4月5日付)に80位でランクインし、頭角を現した。その後、この曲は日本のオリコンチャート「週間ストリーミングランキング」でガールズグループ史上最短で、1億ストリーミング達成という新記録を樹立するなど、グローバルに人気を集めた。19日には、マカオギャラクシーアリーナで開催される「2024 TMEA 5th Tencent Music Entertainment Awards」への出演も決定し、初めて中華圏のファンと対面する。