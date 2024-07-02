　広島・新井貴浩監督

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　「マイナビオールスターゲーム２０２４」（２３日・エスコンフィールド、同２４日・神宮球場）のファン投票の最終結果が２日、発表され、パ・リーグでは日本ハムから先発投手・山崎福也、中継投手・河野竜生、抑え投手・田中正義、捕手・田宮裕涼、一塁手・マルティネス、二塁手・上川畑大悟、三塁手・郡司裕也、遊撃手・水野達稀、外野手・万波中正の最多９選手が選出された。ロッテ、楽天、オリックスからの選出はなかった。セ・リーグでは阪神、ＤｅＮＡから３人ずつが選出。現在首位の広島からは１人の選出もなかった。

　ファン投票選出選手は次の通り。

　【セ・リーグ】

　◇先発投手　才木浩人（阪神）

　◇中継投手　岩崎優（阪神）

　◇抑え投手　Ｒ．マルティネス（中日）

　◇捕手　山本祐大（ＤｅＮＡ）

　◇一塁手　岡本和真（巨人）

　◇二塁手　牧秀悟（ＤｅＮＡ）

　◇三塁手　村上宗隆（ヤクルト）

　◇遊撃手　長岡秀樹（ヤクルト）

　◇外野手　近本光司（阪神）

　　　　　　細川成也（中日）

　　　　　　筒香嘉智（ＤｅＮＡ）

　【パ・リーグ】

　◇先発投手　山崎福也（日本ハム）

　◇中継投手　河野竜生（日本ハム）

　◇抑え投手　田中正義（日本ハム）

　◇捕手　田宮裕涼（日本ハム）

　◇一塁手　Ａ．マルティネス（日本ハム）

　◇二塁手　上川畑大悟（日本ハム）

　◇三塁手　郡司裕也（日本ハム）

　◇遊撃手　水野達稀（日本ハム）

　◇外野手　万波中正（日本ハム）

　　　　　　近藤健介（ソフトバンク）

　　　　　　柳田悠岐（ソフトバンク）

　◇ＤＨ　中村剛也（西武）