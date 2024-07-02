「マイナビオールスターゲーム２０２４」（２３日・エスコンフィールド、同２４日・神宮球場）のファン投票の最終結果が２日、発表され、パ・リーグでは日本ハムから先発投手・山崎福也、中継投手・河野竜生、抑え投手・田中正義、捕手・田宮裕涼、一塁手・マルティネス、二塁手・上川畑大悟、三塁手・郡司裕也、遊撃手・水野達稀、外野手・万波中正の最多９選手が選出された。ロッテ、楽天、オリックスからの選出はなかった。セ・リーグでは阪神、ＤｅＮＡから３人ずつが選出。現在首位の広島からは１人の選出もなかった。

ファン投票選出選手は次の通り。

【セ・リーグ】

◇先発投手 才木浩人（阪神）

◇中継投手 岩崎優（阪神）

◇抑え投手 Ｒ．マルティネス（中日）

◇捕手 山本祐大（ＤｅＮＡ）

◇一塁手 岡本和真（巨人）

◇二塁手 牧秀悟（ＤｅＮＡ）

◇三塁手 村上宗隆（ヤクルト）

◇遊撃手 長岡秀樹（ヤクルト）

◇外野手 近本光司（阪神）

細川成也（中日）

筒香嘉智（ＤｅＮＡ）

【パ・リーグ】

◇先発投手 山崎福也（日本ハム）

◇中継投手 河野竜生（日本ハム）

◇抑え投手 田中正義（日本ハム）

◇捕手 田宮裕涼（日本ハム）

◇一塁手 Ａ．マルティネス（日本ハム）

◇二塁手 上川畑大悟（日本ハム）

◇三塁手 郡司裕也（日本ハム）

◇遊撃手 水野達稀（日本ハム）

◇外野手 万波中正（日本ハム）

近藤健介（ソフトバンク）

柳田悠岐（ソフトバンク）

◇ＤＨ 中村剛也（西武）