【Netflix】2024年夏のおすすめアニメラインアップ！「ケンガンアシュラ」「君に届け 3RD SEASON」「ターミネーター0」など

Netflixにて2024年7月に配信される注目作品のアニメ作品ラインアップを一挙紹介!!

2024年7月は「ケンガンアシュラ Season 2 Part.2」「君に届け 3RD SEASON」「ターミネーター0」など、大注目のネトフリ夏アニメが配信開始となる。「屋根裏のラジャー」の独占配信もお見逃しなく。



また、「キン肉マン 完璧超人始祖編」「【推しの子】2期」など夏の新作アニメも続々配信がスタートする。



復活上映が楽しみな「THE FIRST SLAM DUNK」も大好評独占配信中だ。

【2024年 夏のNetflix作品】



■Netflixシリーズ「ケンガンアシュラ」Season 2 Part.2

8月 独占配信

2019年から配信がスタートした、海外にも熱烈なファンが多い人気格闘アニメ。

物語のはじめから描かれ続けてきた“拳願絶命トーナメント”が、ついに完結を迎える!

相見えぬはずの裏格闘技団体のドリームバトルを描いたNetflix映画「範馬刃牙VSケンガンアシュラ」も大好評独占配信中!!





■Netflixシリーズ「君に届け 3RD SEASON」

8月独占配信

椎名軽穂さん作の累計3600万部を記録する大人気少女マンガのアニメ版、13年ぶりとなる続編。

2ND SEASONではついにカップルとなった黒沼爽子と風早翔太。これからどんな甘い恋模様が描かれていくのか、楽しみだ。



■Netflixシリーズ「ライジングインパクト」 Season2

8月6日より独占配信

大人気シリーズ「七つの大罪」の原作者・鈴木央さんの初連載作品が、Netflixシリーズでアニメ化。Season2が早くも独占配信スタートだ!

ついにキャメロット杯が開幕。英国に渡ったガウェインたちは、各国の強豪を倒して優勝を果たすことができるのか!?





■Netflixシリーズ「ターミネーター 0」

8月29日より独占配信

「ターミネーター」シリーズ史上初となるアニメーション化が、Netflixで実現!!

ディレクターを「BLEACH」シリーズ、「ハヤテのごとく!」シリーズの工藤昌史、アニメーション制作を「攻殻機動隊」シリーズ、「怪獣8号」のProduction I.Gが務める。



■Netflixシリーズ「T・P ぼん」 Season 2

7月17日より独占配信

藤子・F・不二雄の新作アニメが、Season 2に突入!

タイムパトロールの正式隊員となった凡は、通り魔事件の被害者、安川ユミ子を助けるため過去へ向かうが……。

【特集】スタジオポノック作品

■屋根裏のラジャー

7月5日より独占配信

スタジオポノックの最新長編アニメ映画を独占配信! 英語吹き替えも新たに制作された。

高畑勲の右腕として活躍し、スタジオジブリ作品「千と千尋の神隠し」「かぐや姫の物語」などの名アニメーターとして活躍した百瀬義行が監督を務める百瀬義行が監督を担当。

少女アマンダと、彼女の想像から生まれた友達ラジャーの視点を通じて、人間性と創造力が生み出す奥深い力を描き出す。





■メアリと魔法の花

7月5日より配信

「借りぐらしのアリエッティ」、「思い出のマーニー」を手掛けた米林宏昌さんが監督を務めた、スタジオポノック第一回長編作品。

杉咲花さん、神木隆之介さん、満島ひかりさんなど、今をときめくキャスト陣の好演も光る!

赤い館村に引っ越してきた主人公メアリは、森で7年に1度しか咲かない不思議な花《夜間飛行》を見つける。それはかつて、魔女の国から盗み出された禁断の魔女の花だった。





■ポノック短編劇場・ちいさな英雄

7月5日より配信

スタジオポノックが贈る短編アンソロジー。

「カニーニとカニーノ」:米林宏昌さんが脚本・監督を担当した、カニの兄弟の冒険ファンタジー。

「サムライエッグ」:百瀬義行さんが脚本・監督を手掛けた、実話をもとに描かれた人間ドラマ。

「透明人間」:宮崎駿さんにも認められたアニメーター・山下明彦さんが脚本・監督を務めた、スペクタクルアクション。

【特集】2024年 夏配信の注目作

■THE FIRST SLAM DUNK

独占配信中

あの熱狂を再び! 8月の劇場復活上映を記念してNetflixにて独占配信!いつどこでもあの興奮を。





■機動戦士ガンダム SEED FREEDOM

配信中

興行収入46.4億円、観客動員277万人を記録し、ガンダムシリーズ劇場公開作品の歴代最高興行収入を約42年ぶりに更新!

C.E.75。各地で戦乱が続くなか、ガンダムパイロットのキラ・ヤマトは、人類の自由を守るための代償の大きさに葛藤を抱えつつ、戦いに身を投じていく。





■鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎

配信中

水木しげるさん生誕100年記念作品として2023年に制作された、TVアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」第6期をベースとした劇場版。

鬼太郎の父(のちの目玉おやじ)たちの物語が初めて語られたことでも話題となった!

※「ゲゲゲの鬼太郎 」(第5作) 第3部〜第4部 7月25日より配信





■劇場版「美少女戦士セーラームーン Cosmos」《前編》《後編》

8月22日より独占配信

あらゆるポップカルチャーにも多大な影響を与えてきた「美少女戦士セーラームーン」シリーズの最新作、劇場版「美少女戦士セーラームーン Cosmos」を、《前編》《後編》共に独占配信。

再び自分の愛する人たちに出会えることを信じて―。自らに課せられた使命と葛藤しながらも立ち向かっていく、セーラー戦士たちの最後の物語が始まる。



■こねこのチー ポンポンらー夏休み

7月19日より独占配信

世界中で愛されている「チーズスイートホーム」を原作としたアニメ「こねこのチー」(こなみかなた・作)の最新シリーズ。

アニメーション制作は、3DCGの技術に長けたマーザ・アニメーションプラネットが手掛ける。

舞台は夏休みの沖縄。新しい仲間も加わり、夏休みを満喫するチーたちの新しい冒険が始まる!





■BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS-(第233話〜第260話) 7月1日より配信

■ゴールデンカムイ 第四期 7月1日より配信

■Re:Monster 7月20日より配信

■HIGHSPEED Étoile 7月15日より配信

■喧嘩独学 7月15日より配信

■風都探偵 7月15日より配信

■こちら葛飾区亀有公園前派出所 THE MOVIE 7月15日より配信

■こちら葛飾区亀有公園前派出所THE MOVIE2 UFO襲来! トルネード大作戦!! 7月15日より配信

■こちら葛飾区亀有公園前派出所 (第148話〜第191話) 7月20日より配信

■血界戦線 OVA 王様のレストランの王様 7月15日より配信

■血界戦線 & BEYOND OVA ザップ・レンフロ因果応報中/バッカーディオの雫 7月15日より配信

■暗殺教室 第2期 7月20日より配信

■暗殺教室 第2期 課外授業編 7月20日より配信

■ガン×ソード 7月20日より配信

【特集】2024年 夏スタートの新作アニメ

■キン肉マン 完璧超人始祖編

7月8日より毎週月曜日最新エピソード配信

(見放題独占配信!)

往年の大人気格闘マンガのTVアニメ新シリーズがスタート!

宮野真守(キン肉マン役)、上坂すみれ(ミートくん役)、小野大輔(テリーマン役)、小西克幸(ロビンマスク役)、梶裕貴(ウォーズマン役)、関智一(ラーメンマン役)、Kis-My-Ft2の宮田俊哉(ブラックホール役)……など、キャストが豪華すぎることでも話題に。キン肉マンの初代声優・神谷明も、キン肉マンの父役・キン肉マンの師匠カメハメ役で出演する!

アニメーション制作はProduction I.Gが手掛けるとあって、格闘シーンのクオリティにも期待が膨らむ。





■先輩はおとこのこ

7月5日より毎週金曜日

最新エピソード先行配信

「次にくるマンガ大賞2021」Webマンガ部門で3位、「第5回アニメ化してほしいマンガランキング」1位を受賞したwebtoonが原作。

女の子の姿で高校生活を送る“男の娘”・花岡まことは、ある日、“女の子だと勘違いしたまま”の後輩女子・蒼井咲に告白をされる。



■異世界失格

7月10日より毎週水曜日

地上波先行・最速で最新エピソード配信

愛人と心中しようとするも異世界へ転移してしまった死にたがりの文豪・センセーの冒険を描く、アンチ異世界冒険譚。

主人公のセンセーを演じるのは、“異世界モノ”初主演となる神谷浩史だ。





■【推しの子】2期

7月4日より毎週木曜日最新エピソード配信

大ヒット作の第2期がついに配信スタート。

2.5次元舞台「東京ブレイド」に挑むアクアたち、そしてアイドルとして成長していくルビーの様子が描かれる。

第1期ではYOASOBIが歌うオープニング曲「アイドル」も大バズり。正体不明のアーティスト・GEMNが担当する第2期のオープニングにも期待が高まる!





■杖と剣のウィストリア

7月12日より毎週金曜日最新エピソード配信

大人気シリーズ「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」の大森藤ノさんが原作を手掛けるマンガがアニメ化。「チェンソーマン」でアクションディレクターを担当した吉原達矢さんが監督を務める。

“魔法がまったく使えない”少年・ウィルが、魔法至上主義の世界で、剣を片手に魔導士を目指して奮闘する。





■時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん

7月3日より毎週水曜日最新エピソード配信

「アニメ化してほしいライトノベル・小説は?(2021年上半期)」(アニメ!アニメ!調べ)と題した読者アンケートで1位を獲得した、作・燦々SUN×イラスト・ももこによる小説が、待望のアニメ化。

全生徒の憧れの的で孤高のお姫様と呼ばれるアーリャさんは、主人公の久世政近にだけはなぜかロシア語でデレてくる。しかし、政近のロシア語リスニング力が、実はネイティブレベルで……!?





■FAIRY TAIL 100年クエスト

7月10日より毎週水曜日最新エピソード配信

人気シリーズ「FAIRY TAIL」の正統続編となるマンガ「FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST」がアニメ化。

黒魔導士ゼレフや黒竜アクノロギアとの死闘を乗り越えたナツたちが挑むのは、100年以上誰も成し遂げたことがないと言われる伝説級の難関依頼、「100年クエスト」。心躍る新たな大冒険が今、再び幕を開ける!





■多数欠 7月8日より毎週月曜日最新エピソード配信

■戦国妖狐 千魔混沌編 7月18日より毎週木曜日最新エピソード配信

■神之塔-Tower of God-王子の帰還 7月7日より毎週日曜日最新エピソード配信

■ATRI: My Dear Moments 7月16日より毎週火曜日最新エピソード配信

■負けヒロインが多すぎる! 7月16日より毎週火曜日最新エピソード配信

■義妹生活 7月9日より毎週火曜日最新エピソード配信

■2.5次元の誘惑 7月6日より毎週土曜日最新エピソード配信

■小市民シリーズ 7月12日より毎週金曜日最新エピソード配信

■逃げ上手の若君 7月9日より毎週火曜日最新エピソード配信

■かつて魔法少女と悪は敵対していた。 7月11日より毎週木曜日最新エピソード配信

■しかのこのこのここしたんたん 7月8日より毎週月曜日最新エピソード配信

■デリコズ・ナーサリー 8月11日より毎週日曜日最新エピソード配信

■ダンジョンの中のひと 7月10日より毎週水曜日最新エピソード配信



※配信開始日は、予告無く変更される場合あり。



