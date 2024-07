【LUX×TWICE】3年目のコラボ記念!スペシャルムービーを公開♡

トータルビューティーケアブランド「LUX(ラックス)」は、ガールズグループ「TWICE」との3年目のコラボ「LUX×TWICE ~#BeHairself 私らしく輝く髪へ~」を記念して、2024年7月2日(火)にスペシャルムービーを公開します。今回のスペシャルムービーには、7月17日(水)にリリースされるTWICEの新アルバムにも収録されているLUXとのオリジナルタイアップ楽曲を採用しています。

TWICEのスペシャルムービー

ラックスは今年で3年目となるTWICEとのコラボレーションの開始にあたり、スペシャルムービーを7月2日(火)より公開します。

2024年のLUX×TWICEスペシャルムービーでは、2024年の新ブランドスローガンである『#BeHairself 私らしく輝く髪へ』の体現者ともいえるTWICEのメンバーが、「Inside of me」の音楽に合わせて“TWICEらしさ”に向き合ってきた軌跡を語りながら、9人それぞれのツヤ髪をなびかせる、うつくしさの中に強さを込めたようなシックな雰囲気に仕上げています。

さらに、今回はTWICEの新アルバム「DIVE」にも収録されているLUX×TWICEオリジナルタイアップ楽曲「Inside of me」をスペシャルムービーに採用しています。

「輝き」をテーマに女性が自信を持ち、勇気のある一歩を踏みだしてほしい。という思いが込められたオリジナルソングとともに、髪をなびかせるTWICEメンバーがポイント。

昨年からさらにパワーアップをした2024年のLUX×TWICEコラボコンテンツを見逃さないようにチェックしてください~!

【mgb skin】のマグワートピュアトナーが待望のオフラインで販売が決定♪

TWICEの思いが込められたオリジナルタイアップ曲

今回のスペシャルムービーに使用されている楽曲「Inside of me」は、TWICEの新アルバム「DIVE」にも収録されているラックスとのオリジナルタイアップ楽曲です。

強さとうつくしさを兼ね備えた「輝き」、さらにはありのままの自分を受け入れて、変わっていくことを怖れずに自分自身を探し続けることで輝くTWICEメンバー自身の強さを歌った歌詞が、聞く人に勇気を与え、自信を持って輝くための一歩を後押しします。

歌詞(一部を抜粋)

さらにこの楽曲の一節である「Let’s light up my heart Right now」というフレーズは、6月17日(月)より日時・場所とともに非公開で掲出されていた屋外広告に使用していたもの。

屋外の広告は、ファンの方々を中心にSNS上で考察の声が上がるなど、大反響でした。

この楽曲にこめたラックスとTWICEの思いが、一人でも多くの人に届き、勇気のある一歩につながるように願っています。

TWICEとのスペシャルムービーに注目

今回は「LUX」と「TWICE」とのコラボ記念『LUX×TWICE ~#BeHairself 私らしく輝く髪へ~』について紹介しました。

3年目のコラボとなる今回のキャンペーンは、オリジナルタイアップ楽曲も楽しめる内容に仕上がっています。

ファンの方はもちろん、少しでも気になる方はぜひチェックしてみてください。