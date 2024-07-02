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　「マイナビオールスターゲーム2024」（7月23日＝エスコンF、同24日＝神宮）のファン投票最終結果が2日、発表された。

　パ・リーグは日本ハム勢が全10部門中DHを除く9部門でトップ。全12人のうち9選手が選出された。日本ハム以外ではソフトバンクの近藤と柳田が外野部門の2、3位に入った。1球団からの過去最多は、昨年阪神の9部門独占10選手選出。

　日本ハム“ジャック”の余波もあり、交流戦優勝の楽天を始め、ロッテ、オリックスから選出ゼロ。

　セ・リーグは今年も阪神勢が先発、中継ぎ、外野の3部門でトップに選出された。

　現在、リーグ首位を走る広島が唯一選出なしとなった。

　選手間投票の結果が4日、監督選抜は8日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る17日にメンバーが出そろう。

　　【セ・リーグ】

先　発　才木　浩人（阪神）　

中継ぎ　岩崎　　優（阪神）　

抑　え　R・マルティネス（中日）　

捕　手　山本　祐大（DeNA）　

一　塁　岡本　和真（巨人）　

二　塁　牧　　秀悟（DeNA）　

三　塁　村上　宗隆（ヤクルト）　

遊　撃　長岡　秀樹（ヤクルト）　

外　野　近本　光司（阪神）　

外　野　細川　成也（中日）　

外　野　筒香　嘉智（DeNA）　

　【パ・リーグ】

先　発　山粼　福也（日本ハム）　

中継ぎ　河野　竜生（日本ハム）　

抑　え　田中　正義（日本ハム）　

捕　手　田宮　裕涼（日本ハム）　

一　塁　A・マルティネス（日本ハム）　

二　塁　上川畑　大悟（日本ハム）　

三　塁　郡司　裕也（日本ハム）　

遊　撃　水野　達稀（日本ハム）　

外　野　万波　中正（日本ハム）　

外　野　近藤　健介（ソフトバンク）　

外　野　柳田　悠岐（ソフトバンク）　

D　 H　中村　剛也（西武）