【球宴ファン投票】広島 セ首位なのにまさかの唯一選出ゼロ…交流戦Vの楽天、ロッテ、オリからも選出なし
「マイナビオールスターゲーム2024」（7月23日＝エスコンF、同24日＝神宮）のファン投票最終結果が2日、発表された。
パ・リーグは日本ハム勢が全10部門中DHを除く9部門でトップ。全12人のうち9選手が選出された。日本ハム以外ではソフトバンクの近藤と柳田が外野部門の2、3位に入った。1球団からの過去最多は、昨年阪神の9部門独占10選手選出。
日本ハム“ジャック”の余波もあり、交流戦優勝の楽天を始め、ロッテ、オリックスから選出ゼロ。
セ・リーグは今年も阪神勢が先発、中継ぎ、外野の3部門でトップに選出された。
現在、リーグ首位を走る広島が唯一選出なしとなった。
選手間投票の結果が4日、監督選抜は8日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る17日にメンバーが出そろう。
【セ・リーグ】
先 発 才木 浩人（阪神）
中継ぎ 岩崎 優（阪神）
抑 え R・マルティネス（中日）
捕 手 山本 祐大（DeNA）
一 塁 岡本 和真（巨人）
二 塁 牧 秀悟（DeNA）
三 塁 村上 宗隆（ヤクルト）
遊 撃 長岡 秀樹（ヤクルト）
外 野 近本 光司（阪神）
外 野 細川 成也（中日）
外 野 筒香 嘉智（DeNA）
【パ・リーグ】
先 発 山粼 福也（日本ハム）
中継ぎ 河野 竜生（日本ハム）
抑 え 田中 正義（日本ハム）
捕 手 田宮 裕涼（日本ハム）
一 塁 A・マルティネス（日本ハム）
二 塁 上川畑 大悟（日本ハム）
三 塁 郡司 裕也（日本ハム）
遊 撃 水野 達稀（日本ハム）
外 野 万波 中正（日本ハム）
外 野 近藤 健介（ソフトバンク）
外 野 柳田 悠岐（ソフトバンク）
D H 中村 剛也（西武）