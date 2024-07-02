【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42637.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41234.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40883.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40311.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40144.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40074.69 ★日経平均株価2日終値
39833.82 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39831.87 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39578.43 6日移動平均線
39405.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39356.55 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39188.28 均衡表転換線(日足)
38952.48 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38879.27 25日移動平均線
38865.24 均衡表転換線(週足)
38865.24 均衡表基準線(日足)
38666.61 13週移動平均線
38493.77 均衡表雲下限(日足)
38429.08 26週移動平均線
38401.99 ボリンジャー:-1σ(25日)
37927.70 ボリンジャー:-1σ(13週)
37924.71 ボリンジャー:-2σ(25日)
37447.44 ボリンジャー:-3σ(25日)
37344.04 均衡表基準線(週足)
37188.80 ボリンジャー:-2σ(13週)
37026.29 ボリンジャー:-1σ(26週)
36449.89 ボリンジャー:-3σ(13週)
36025.10 200日移動平均線
35623.50 ボリンジャー:-2σ(26週)
34220.72 ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09 均衡表雲上限(週足)
30793.88 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 89.00(前日80.88)
ST.Slow(9日) 85.00(前日84.33)
ST.Fast(13週) 69.49(前日66.65)
ST.Slow(13週) 56.36(前日55.41)
［2024年7月2日］
株探ニュース