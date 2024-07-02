　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42637.45　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41234.66　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40883.34　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40311.10　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40144.43　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

40074.69　　★日経平均株価2日終値

39833.82　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39831.87　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39578.43　　6日移動平均線
39405.52　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39356.55　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39188.28　　均衡表転換線(日足)
38952.48　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38879.27　　25日移動平均線
38865.24　　均衡表転換線(週足)
38865.24　　均衡表基準線(日足)
38666.61　　13週移動平均線
38493.77　　均衡表雲下限(日足)
38429.08　　26週移動平均線
38401.99　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37927.70　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37924.71　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37447.44　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37344.04　　均衡表基準線(週足)
37188.80　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37026.29　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36449.89　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36025.10　　200日移動平均線
35623.50　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34220.72　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33593.09　　均衡表雲上限(週足)
30793.88　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　89.00(前日80.88)
ST.Slow(9日)　　85.00(前日84.33)

ST.Fast(13週)　 69.49(前日66.65)
ST.Slow(13週)　 56.36(前日55.41)

［2024年7月2日］

株探ニュース