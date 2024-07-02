

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42637.45 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41234.66 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40883.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40311.10 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40144.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)



40074.69 ★日経平均株価2日終値



39833.82 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39831.87 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39578.43 6日移動平均線

39405.52 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39356.55 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39188.28 均衡表転換線(日足)

38952.48 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38879.27 25日移動平均線

38865.24 均衡表転換線(週足)

38865.24 均衡表基準線(日足)

38666.61 13週移動平均線

38493.77 均衡表雲下限(日足)

38429.08 26週移動平均線

38401.99 ボリンジャー:-1σ(25日)

37927.70 ボリンジャー:-1σ(13週)

37924.71 ボリンジャー:-2σ(25日)

37447.44 ボリンジャー:-3σ(25日)

37344.04 均衡表基準線(週足)

37188.80 ボリンジャー:-2σ(13週)

37026.29 ボリンジャー:-1σ(26週)

36449.89 ボリンジャー:-3σ(13週)

36025.10 200日移動平均線

35623.50 ボリンジャー:-2σ(26週)

34220.72 ボリンジャー:-3σ(26週)

33593.09 均衡表雲上限(週足)

30793.88 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 89.00(前日80.88)

ST.Slow(9日) 85.00(前日84.33)



ST.Fast(13週) 69.49(前日66.65)

ST.Slow(13週) 56.36(前日55.41)



［2024年7月2日］



株探ニュース

