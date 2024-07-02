【香港】

小売売上高（5月）17:30

予想 -10.8% 前回 -14.7%（価格・前年比)

予想 -11.8% 前回 -16.5%（数量・前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（6月）18:00

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.6%（前年比)

予想 2.8% 前回 2.9%（コア・前年比)



ユーロ圏雇用統計（5月）18:00

予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)



【米国】

JOLTS求人件数（5月）23:00

予想 786.6万人 前回 805.9万人（JOLTS求人件数)





※予定は変更されることがあります。

外部サイト