【香港】
小売売上高（5月）17:30　
予想　-10.8%　前回　-14.7%（価格・前年比)　
予想　-11.8%　前回　-16.5%（数量・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（6月）18:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.6%（前年比)
予想　2.8%　前回　2.9%（コア・前年比)

ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想　6.4%　前回　6.4%（ユーロ圏失業率)

【米国】
JOLTS求人件数（5月）23:00
予想　786.6万人　前回　805.9万人（JOLTS求人件数)


※予定は変更されることがあります。