これからの予定【経済指標】
【香港】
小売売上高（5月）17:30
予想 -10.8% 前回 -14.7%（価格・前年比)
予想 -11.8% 前回 -16.5%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（6月）18:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.8% 前回 2.9%（コア・前年比)
ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)
【米国】
JOLTS求人件数（5月）23:00
予想 786.6万人 前回 805.9万人（JOLTS求人件数)
※予定は変更されることがあります。
小売売上高（5月）17:30
予想 -10.8% 前回 -14.7%（価格・前年比)
予想 -11.8% 前回 -16.5%（数量・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（6月）18:00
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.6%（前年比)
予想 2.8% 前回 2.9%（コア・前年比)
ユーロ圏雇用統計（5月）18:00
予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)
【米国】
JOLTS求人件数（5月）23:00
予想 786.6万人 前回 805.9万人（JOLTS求人件数)
※予定は変更されることがあります。