Wanna One出身ハ・ソンウン、8thミニアルバム「Blessed」トラックリストを公開…THE BOYZ エリックの参加曲も

Wanna One出身のハ・ソンウンが、華やかなカムバックを予告した。本日(2日)所属事務所のBig Planet Madeは、ハ・ソンウンの公式チャンネルを通じて、8thミニアルバム「Blessed」のトラックリストを公開した。「Blessed」には、同名のタイトル曲をはじめ、「I Wanna」「All I Need(feat. ERIC of THE BOYZ)」「I Already Lost You」「Mystery」まで計5曲が収録された。

ハ・ソンウンは、今回のアルバムでタイトル曲「Blessed」と収録曲「I Already Lost You」の作詞に参加し、オールラウンダーとして成長した姿を見せる。プロデューサー兼シンガーソングライターのColdeが「Blessed」の作詞・作曲に参加、THE BOYZのエリックが「All I Need」にフィーチャリングとして参加し、完成度を高めた。ハ・ソンウンは、コンセプトフォトとフィルム、アルバムプレビューなど、様々なコンテンツを公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げる予定だ。8thミニアルバム「Blessed」は17日に発売される。