明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・卸売物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２０：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁がＥＣＢ（欧州中央銀行）フォーラムの討議に参加

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２１：３０ 米・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・製造業新規受注

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数

２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言

※日・新紙幣発行

※独立記念日の前日で米国株式・債券市場が短縮取引



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＡＢＣマート<2670>，アスクル<2678>，ワールド<3612>，川口化<4361>，ナルミヤ<9275>



出所：MINKABU PRESS