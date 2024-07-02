【実食レポ】サンジ＆ゾロモチーフ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ロストワールド・レストラン入口横フードカート『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフード
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の大人気作品『ONE PIECE（ワンピース）』をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー2024』を、2024年7月3日（水）〜10月7日（月）に開催！
期間中、パーク内ではオリジナルフードも提供。
今回は、ロストワールド・レストラン入口横フードカートで提供されているメニューを紹介していきます☆
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ロストワールド・レストラン入口横フードカート『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフード
開催期間：2024年7月3日（水）〜10月7日（月）
販売場所：ロストワールド・レストラン入口横フードカート
毎年大好評のユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、人気作品「ONE PIECE」のコラボレーションによる夏の大人気イベントの『ワンピース・プレミア・サマー』
今回は、開催期間中、販売場所：ロストワールド・レストラン入口横フードカートで提供される『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフードをまとめて紹介していきます☆
ゾロの抹茶チュリトス
｢ゾロの抹茶チュリトス｣はストイックな剣士、ゾロをイメージ！
抹茶が効いた和フレーバーが絶品なチュリトスになっています。
サンジのプロヴァンス風 ポークリブ 〜トマト＆ハーブ〜
｢サンジのプロヴァンス風 ポークリブ 〜トマト＆ハーブ〜｣は、麦わらの一味のコック特製、ハーブ香るポークリブ。
サンジらしい、趣向をこらした食べ歩きフードです。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン内各所で提供されているオリジナルフード。
パーク散策のお供に楽しんでくださいね！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ロストワールド・レストラン入口横フードカート『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフードの紹介でした☆
続きを見る
Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.
© 尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 【実食レポ】サンジ＆ゾロモチーフ！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ロストワールド・レストラン入口横フードカート『ワンピース・プレミア・サマー 2024』オリジナルフード appeared first on Dtimes.