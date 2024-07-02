中国の習主席、上海協力機構会議出席へ カザフ・タジク国賓訪問
【AFP＝時事】中国の習近平（Xi Jinping）国家主席は2日午前、中央アジアのカザフスタン、タジキスタン両国への国賓訪問に向け、北京の空港を出発した。カザフの首都アスタナでは中国とロシア主導の上海協力機構（SCO）首脳会議に出席する。
SCO首脳会議では、昨年のイランに続き、今年はベラルーシが10番目のメンバーとして正式加盟する見込み。
国営新華社通信によると、習氏には蔡奇（Cai Qi）政治局常務委員と王毅（Wang Yi）外相が同行する。
中国外務省の毛寧（Mao Ning）報道官は1日、習氏はアスタナでカシムジョマルト・トカエフ（Kassym-Jomart Tokayev）大統領と「二国間関係、主要分野での協力、地域・国際情勢」について「突っ込んだ」協議を行う予定だと語った。
その後、タジキスタンを訪れ、エモマリ・ラフモン（Emomali Rahmon）大統領と共に「中国・タジク関係発展に向けた新計画」について協議するという。
【翻訳編集】AFPBB News
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SCO首脳会議では、昨年のイランに続き、今年はベラルーシが10番目のメンバーとして正式加盟する見込み。
国営新華社通信によると、習氏には蔡奇（Cai Qi）政治局常務委員と王毅（Wang Yi）外相が同行する。
その後、タジキスタンを訪れ、エモマリ・ラフモン（Emomali Rahmon）大統領と共に「中国・タジク関係発展に向けた新計画」について協議するという。
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