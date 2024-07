【麦わらの一味の宴レストラン】7月1日~10月7日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、7月1日よりレストラン「麦わらの一味の宴レストラン」がオープンしている。期間は10月7日まで。本稿では、レストランの内部や提供されているフードを紹介する。

「麦わらの一味の宴レストラン」では、「ワンピース」にちなんだ装飾や、店内放送などを聞くことができる。ルフィたちの掛け合いなどのほか、ブルックが歌う「ビンクスの酒」がフルコーラスが聞けるなど、これらを見たり聞いたりするだけでも立ち寄りたい場所だ。

メニューでは、キャラクターをモチーフとしたフードやドリンク、デザートが提供され、特にフードはどれも肉多めでかなり食べごたえがある。海賊気分で、豪快に食べるのがおすすめだ。

店内の様子

ルフィのもりもり!肉盛りプレート 2,400円

ロビンの華麗なフィッシュサンドプレート 2,200円

ジンベエの和風な鶏の味噌焼きプレート 2,200円

ナミのキラキラみかんパフェ 950円

サンジのガトーショコラ~ラズベリー~ 950円

チョッパーのフルーティー・ピーチソーダ 750円

ロビンのハナハナ・ブルーベリーフラッペ 900円

