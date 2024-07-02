ハセガワ、「マクロスプラス」よりプラモデル「YF-21 w/ファストパック & フォールドブースター」を10月2日発売！
【YF-21 w/ファストパック & フォールドブースター】
10月2日ごろ 発売予定
価格：4,400円
10月2日ごろ 発売予定
価格：4,400円
ハセガワは、プラモデル「YF-21 w/ファストパック & フォールドブースター」を10月2日ごろに発売する。通販サイト「Amazon」などで予約を受け付けており、価格は4,400円。
本製品は、OVA「マクロスプラス」よりガルド・ゴア・ボーマンが搭乗する機体「YF-21」にファストパック部品を追加し、フォールドブースターとセットでキット化したものである。
新規プラ部品のファストパック部品と、YF-21用のフォールドブースター支柱部品をセットにしており、パーツカラーはブルー、グリーン、グレー、クリアー、ブルーグレーで成形。またマクロススタンドが付属する。（脚は駐機状態のみ再現可能）
「YF-21 w/ファストパック & フォールドブースター」スケール：1/72スケール サイズ：全長 272.55mm
(C) 1994 BIGWEST