¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡§£Ä£Á£Ù£±¡×¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿ºîÉÊ
¡ÚÍÂ¼º«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥Í¥Þ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Û¤É¤¦¤â¡ª¡¡ÍÂ¼º«¤Ç¤¹¡££·ÆüÅê³«É¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤¬²Â¶¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¸õÊä¤Ï¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¶î»È¡£¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤ÇÁªµóÀï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Á°¿¦»þÂå¤«¤é¤Î£Ó£Î£ÓÀïÎ¬¤ÇÂç¤¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡££²£°£²£²Ç¯¤Î»²±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÅìÃ«µÁÏÂ¡Ê¥¬¡¼¥·¡¼¡Ë»á¤â£Õ£Á£Å¡Ê¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ë¤Î¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é£Ó£Î£Ó¤ò¶î»È¤·¤ÆÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¹Æ¬±éÀâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤Çº£¸åÁªµó¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¸«¤»Êý¤Ç¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÈë¤á¤ë²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ìºî¡¢£¶·î£²£¸ÆüÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡§£Ä£Á£Ù£±¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²»¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿Í´Ö¤ò½±¤¦¡È²¿¤«¡É¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÎàÌÇË´¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿À¤³¦¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£º£ºî¤ÏÁ°£²ºî¤ÎÁ°Æüëý¤Ç¡¢ÂçÅÔ²ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡È²¿¤«¡É¤¬À¤³¦¤Ë¸½¤ì¤¿ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬ºÇ½é¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¤Î¤¬ÉñÂæÀßÄê¤Ç¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿À¤³¦°ì¤ÎÅÔ»Ô¡£Âç¤¤¯Áû¡¹¤·¤¤²»¤¬³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¾ï¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ê¹©»ö¸½¾ì¤Î²»¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤ò¼çÂÎ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÀÌÛ¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î»ô¤¤Ç¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç¤¹¡£Ç¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËÌÄ¤«¤º¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡È²¿¤«¡É¤Ë²»¤òÎ©¤Æ¤¿¿Í´Ö¤¬½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤Î¤ó¤¤Ë¥Í¥º¥ß¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡È²¿¤«¡É¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤«¤ï¤¤¤¤À¸¤Êª¤ò»È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¾õ¶·¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦´ËµÞ¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÛÈ¡Ê¤«¤»¡Ë¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Î¥Û¥é¡¼¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉÝ¤µ¤Î¤ß¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ÛÈ¤ò¤«¤±¤ë»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¤Ï¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Ë¥ï¥ó¥«¥Ã¥ÈÄ¹²ó¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤ÎÛÈ¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤Ï¤½¤ÎºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÈÇ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁªµóÀï¤Î¿·¤¿¤ÊÀï¤¤Êý¤¬¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åìµþ¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ìºî¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡