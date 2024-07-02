オトナ女子旅in 逗子・葉山



いとうあさこと大久保佳代子、プライベートでも大の仲良しの２人が

グルメ・観光スポットを巡る「火曜ヒルナンデス！」の人気旅企画。

今回は神奈川県・葉山町へ



＜VTR出演者＞

いとうあさこ、大久保佳代子



＜紹介したお店・施設など＞※撮影時の価格

★葉山女子旅きっぷ

・京急品川駅〜逗子・葉山駅 ４０３０円（磁気乗車券）

→電車往復＆バスフリー乗車券、ごはん券、ごほうび券





■葉山港湾食堂・葉山港湾食堂セット １３００円■葉山マリーナ・クルージング 大人３３００円★上山口の棚田★森戸海岸★森戸神社・本殿・おせき稲荷社・恋し鯛みくじ ５００円・石原裕次郎記念碑■おせっかい食堂 KAINA・葉山チキン（プレーン） ７５９円・生ひじき煮・究極のアジフライ ６６０円〜 ※仕入れ状況によって価格変動します★エバーリゾート・ビーチヨガ体験（４５分）２７５０円■プリンショップ＆カフェ マーロウ 葉山マリーナ店・保冷バッグ ３８５円・べイクドマンゴーチーズプリン １０５８円★神奈川県立近代美術館・吉田克朗展 一般１２００円※神奈川県立近代美術館では６月３０日（日）までの開催次回は埼玉県立近代美術館で、7月13日に開幕★げんべい商店・ビーチサンダル １２５０円・Tシャツ １２５０円・オリジナルエコバッグ ※女子旅きっぷ限定■maresco 〜sapore di mare〜・三浦野菜のサラダと選べる日替わりパスタ■浜寿司・醤油漬ミニ海鮮丼■角車・サーロイン ２００g １１８８０円・葉山牛と黒毛和牛のボロネーゼ ※女子旅きっぷ限定・葉山牛のローストビーフ丼 ※女子旅きっぷ限定冷凍食品のお得な使い方SP今回は！冷凍食品ジャーナリスト山本純子さんオススメの最新冷食をご紹介！さらにおよそ１３００種類そろう業務用食品スーパーアミカで実際に主婦たちが買っている冷凍食品と上手な活用方法を調査しました！【商品紹介】・ジェフダ クロワッサン ５８８円・太陽A＆F そらまめ（５００g） ２４３円・OM インゲンカットA（５００g） １３５円・ジェフダ そのままOK！ カットほうれん草（１kg） ６２４円・ライフフーズ カレー用野菜ミックス（１kg） ６７５円・OM ３色スライスピーマン ２８０円・OM ブロッコリー（５００g） ２４８円・OM オクラ M（５００g） ２７０円・神栄 大根輪切り（５００g） ２２１円・ジェフダ インカのめざめ（５００g） ６１５円・ジェフダ 地中海雨風グリル野菜ミックス ４５９円・OM 揚げなす（５００g） ２７２円・マルハニチロ チョップドブロッコリー（２００g） ２１３円※番組調べ・OM にんにく 粒（５００g） ３８８円・ジェフダ 冷凍きざみゆず（１００g） ５６１円・金印物産 レホール ４１９円・マリンフード 業務用モッツァレラ（３１５g） １,１３４円・ジェフダ 肉詰いなり（１０個） ６４５円・スノーマン オランデーソース １３５円・ジェフダ ひきわり納豆（３００g） ２２６円・ジェフダ お手軽カットチキン（５００g） ５３７円・国産 むね正肉（２kg） １,１７７円・ブラジル産 モモ正肉（２kg） １,０５８円・ニチレイ 国産冷凍亜麻仁の恵み豚こま １,４２５円・イースタンフーズ 味付けながいもとろろ ７１８円・ピカール 温野菜ミックス（緑の野菜） ７４９円・ジョイグルメ 鉄板焼ビーフハンバーグ（１６０g） ３８３円・ニチレイ やわらかディッシュハンバーグ（７５０g） ８１０円・ジョイグルメ ハンバーグヴィアンド（１８０g） ２９７円・ジョイグルメ ハンバーグヴィアンド（６０g） １１６円・Gold Star １０ウォンパン ３９９円・ニッスイ 簡単漬け鮪 ３２１円・トップバリュ“タンタカタ〜ンと‘’炒飯風ごはん&汁なし担々麺、から揚げのせ ５３７円・ニチレイフーズ三ツ星プレート 厚切りベーコンのグラタン＆オムライス ４５８円※番組調べ・株式会社ニッスイ ふっくらごはんとカツカレー ４５８円※番組調べ

・ジェフダ ミニ食パン ５５６円

・ジェフダ 石窯バゲット ３０７円

・日本ハム株式会社 もちもちしたチーズパン（６個） ３２１円※番組調べ

・マリンフード パパっと簡単えびマヨ ４３０円

・マリンフード パパっと簡単えびチリ ４３０円