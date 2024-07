【クルセーダー(MSX版)】7月2日 配信価格:無料※プロジェクトEGG月額サービス登録550円が必要

D4エンタープライズは7月2日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、Windows用「クルセーダー(MSX版)」の無料配信を開始した。ただし、プロジェクトEGG月額サービス登録550円が必要。

本作は、1985年にリリースされたアクションRPG。プレーヤーは勇者ザーバックを操作して、さらわれたお姫様を救う冒険に出発する。ゲームはサイドビューで、ザーバックはジャンプと剣を駆使してモンスターと戦いながら、各ステージに隠されたアイテム(ロッド、ダイア、ハート、キーなど)を手に入れ、最終的には魔王との決戦に挑むことになる。なお、プレイ中には白馬、魔法のほうき、妖精といった味方も登場する。グッドエンディングを迎えるには、キーとなるアイテムをすべて揃えることが条件となっており、もしも揃っていない場合は2周めに突入する。

【紹介動画】【ストーリー】

14XX年、十字軍兵士の勇“ザーバック”は、ナ・サーリ国へ向かっていた。ナ・サーリ国は、賢王“ネメシス”が治める混乱ヨーロッパの中で唯一の平和な国であった。そして、彼の一人娘“ティアリー”はヨーロッパの中にその噂の高い美女であった。

ザーバックがナ・サーリ国に着いた時、そこに見たのは無残な城とやつれたネソシス王の姿であった。王国は、魔王“テッドロック”の軍団に襲われティアラーも連れ去られた後だったのである。 ネメシスの懇願により、ザーバックは単身、魔王の住むイコンへと向かった……(当時のパッケージより)。

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.