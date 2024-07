【NO LIMIT! サマー 2024】7月3日~9月1日 開催予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが7月3日より開催する「NO LIMIT! サマー 2024」。そのフードのひとつ、「ギャラドスのぐるぐる! スムージー ~ソーダ&パイン~」をご紹介したい。価格は950円。

「ギャラドスのぐるぐる! スムージー ~ソーダ&パイン~」は、「ポケモン」のギャラドスをモチーフとしたドリンクメニュー。カップに、大胆にギャラドスが巻き付いた状態で提供される。

中身は、青色ベースのソーダ味の炭酸ドリンク。それだけでなく、クラッシュアイスやパイン、ホイップクリームも乗っていて、ボリュームがある。おすすめの飲み方は、メニュー名のとおりぐるぐる混ぜること。

混ぜることで、ソーダとクリーム、そしてパインが一体となって、クリーミーなドリンクへと変化する。炭酸のシュワシュワ感も合わさって、涼しげな飲み心地となっているので、おすすめだ。

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.