リサイクルの可能性や未来環境への想いを伝える！第10回リサイクルアート展

リサイクルアート展実行委員会は、2024年10月25日(金)から10月27日(日)に「第10回リサイクルアート展」を北海道札幌市で開催します。

第10回リサイクルアート展

●テーマ

「リサイクル」をテーマとした作品

●応募受付期間

2024年7月1日(月)〜9月2日(月)

※インターネットでの応募は「9月2日(月)17:00まで」となります。

※郵送での応募は「9月2日(月)当日消印有効」となります。

●開催日時

2024年10月25日(金)〜10月27日(日)

10月25日(金)10:00〜19:00

10月26日(土)10:00〜19:00(最終審査10:00〜)

10月27日(日)10:00〜17:00

●開催までの流れ

応募情報公開 → 応募受付開始 → 一次審査 → 一次審査結果通知 → 本展開催(最終審査)

●会場

札幌駅前通地下歩行空間 キタサンHIROBA(北3条交差点広場西)

●賞金

[一般の部]

・グランプリ(1点) 100万円

・準グランプリ(1点) 20万円

・優秀賞(5点) 10万円

[高校生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[中学生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[小学生の部]

・グランプリ(1点) QUOカード 10万円分

・優秀賞(3点) QUOカード 3万円分

[クロスホテル賞]

・クロスホテル札幌ペア宿泊券

※受賞作品は、後日クロスホテル札幌に展示されます。

[審査員特別賞]

4名の審査員が選んだ審査員特別賞 各3万円

●主催

リサイクルアート展実行委員会

●特別後援

マテック・マテックグループ

●後援

北海道、札幌市、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道新聞社、読売新聞北海道支社、朝日新聞北海道支社、毎日新聞北海道支社、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送、HTB北海道テレビ、TVhテレビ北海道、UHB北海道文化放送、STVラジオ、AIR-G’、FMノースウェーブ、クロスホテル札幌

https://recycle-art-exh.jp/

2023年開催の第9回展は多くの応募をいただき、2023年10月27日(金)〜29日(日)の3日間、一次審査を通過した19作品と審査員特別賞の4作品が札幌駅前通地下歩行空間に展示されました。

一般の部グランプリを受賞したのは、巴 雅人の作品名「OCEAN by BICYCLE」。

試行錯誤を通して表現に工夫を凝らす忍耐力が生み出した作品でした。

アートから感じるリサイクルの重要性や作品の魅力に込められた[SDGs]のメッセージが、これからを担う新世代へ希望の光となる未来を感じさせる空間となりました。

【「リサイクルアート展」について】

「リサイクルのことをもっと知って欲しい」という発想から、リサイクルアート展が2015年から始まりました。

使用しなくなった素材を使って、制作者がアート作品として独創的な息吹を吹き込こむことで、リサイクルの可能性や未来環境への大切な想いを伝えます。

リサイクルアート展実行委員会は、行政・学校・企業などが一体となってリサイクルをテーマとしたアートイベントを開催し、循環型社会の実現に寄与することを目的にしています。

「第10回リサイクルアート展」応募要項】

<審査日程>

・9月14日(土)…一次審査

・9月18日(水)…一次審査結果発表(審査結果はホームページで公開します。

)

※一次審査通過者には9月18日(水)〜9月25日(水)の間に

リサイクルアート展実行委員会事務局より、以降のスケジュールや

搬入出など本展に関わる詳細をご連絡します。

・10月26日(土)… 最終審査(本展およびホームページにて発表)

■応募条件・権利規定および応募に関する諸注意

以下を必ずご一読いただき、同意をしたうえで応募してください。

※応募者が未成年の場合は、「親権者の同意書」が必要となります。

1. 著作権は作家に帰属しますが、印刷物、ホームページに掲載などの広報に関する著作権使用の権利はリサイクルアート展実行委員会およびマテックグループが有するものとします。

2. 個人情報は、応募作品の受付や問い合わせ、審査の結果通知、書類の返却、その他コンペの業務で必要と思われる事項、および次回以降の案内をするために利用します。

原則として、法令の規定に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに、それ以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供することはいたしません。

3. 応募者の氏名、年齢、経歴、作品画像は、印刷物、ホームページに掲載、およびマスコミに公表させていただくことがあります。

4. 本展示会場はパブリックスペースのため、来場者が作品の写真を撮影することがあります。

5. 一次審査を通過された場合、本展に応募作品を展示頂けること。

