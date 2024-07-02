¥í¥Ã¥Æ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡ª¡Ö·»¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï2Æü¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤Î°éÀ®·ÀÌó¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤º»ä¤ò¿®¤¸¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·»¤Î¥ì¥ª¥Í¥¹¡Ê22Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥ª¥Í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó³°Ìî¼ê¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â·»¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¢§ ¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÇØÈÖ¹æ¡§138
À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯10·î14Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¥å¡¼¥Ð¶¦ÏÂ¹ñ
ÅêÂÇ¡§±¦¡¦±¦
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§³°Ìî¼ê
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§188cm¡¦95Ô
µåÎò¡§¥Ï¥¤¥¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥·¥Ë¥¢¹âÅù³Ø¹»¡Á¥À¥¤¥¢¡¼¥º¥Ð¡¼¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç³Ø¡Á2023¡Á'24Ç¯¡§¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¡¡¥Ç¡¡¥«¥ë¥¿¥Ø¥Ê¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢WL¡Ë¡Á2024Ç¯¡§°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¡ÊBCL¡Ë
BC¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¡§11»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.216 ËÜ3¡¡ÅÀ9¡¡Åð2
¡¡¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤º»ä¤ò¿®¤¸¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·»¤Î¥ì¥ª¥Í¥¹¡Ê22Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥ì¥ª¥Í¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó³°Ìî¼ê¡Ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤â·»¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÇØÈÖ¹æ¡§138
À¸Ç¯·îÆü¡§2000Ç¯10·î14Æü¡Ê23ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¥å¡¼¥Ð¶¦ÏÂ¹ñ
ÅêÂÇ¡§±¦¡¦±¦
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§³°Ìî¼ê
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§188cm¡¦95Ô
µåÎò¡§¥Ï¥¤¥¢¥¤¥ê¥¢¡¦¥·¥Ë¥¢¹âÅù³Ø¹»¡Á¥À¥¤¥¢¡¼¥º¥Ð¡¼¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç³Ø¡Á2023¡Á'24Ç¯¡§¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¡¡¥Ç¡¡¥«¥ë¥¿¥Ø¥Ê¡Ê¥³¥í¥ó¥Ó¥¢WL¡Ë¡Á2024Ç¯¡§°ñ¾ë¥¢¥¹¥È¥í¥×¥é¥Í¥Ã¥Ä¡ÊBCL¡Ë
BC¥ê¡¼¥°À®ÀÓ¡§11»î¹ç¡¡ÂÇÎ¨.216 ËÜ3¡¡ÅÀ9¡¡Åð2