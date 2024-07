BUSTEDジャパンツアー開催決定 ─ イギリスの国民的ポップロックバンドが日本に帰ってくる

イギリスの国民的ポップロンクバンド、BUSTED(バステッド)が日本に帰ってくる。東・名・阪を駆け抜ける7年振りのジャパンツアーの開催が決定した。2000年代に大ブレイクしたBUSTEDは、2016年に奇跡の再結成を果たしていた。

日程は以下の通り。

BUSTED ジャパンツアー 2024

【大阪】 10月23日(水) GORILLA HALL OSAKA

開場 18:00 / 開演 19:00

Ticket ●オールスタンディング:\9,800(税込/1ドリンク)/ ●VIPアップグレードチケット:\12,000 (税込)

<問> キョードーインフォメーション:0570-200-888 ※未就学児(6歳未満)入場不可

【東京】 10月24日(木) EX THEATER ROPPONGI

開場 18:00 / 開演 19:00

Ticket ●スタンディングA(前方):\1,3000(税込/1ドリンク)/ ●スタンディングB:\9,800(税込/1ドリンク)

●指定席:\13,000(税込/1ドリンク)/ ●VIPアップグレードチケット:\12,000(税込)

<問> クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 ※未就学児(6歳未満)入場不可

【名古屋】 10月25日(金) BOTTOM LINE

開場 18:00 / 開演 19:00

Ticket ●オールスタンディング:\9,800(税込/1ドリンク)/ ●VIPアップグレードチケット:\12,000(税込)

<問> キョードー東海 052-972-7466 ※未就学児(6歳未満)入場不可

●クリエイティブマン会員先行受付: 7/2(火)15:00~7/7(日)18:00

●プレイガイド先行:7/8(月)12:00~ ◎一般発売日:7/20(土) 10:00~

Bustedは2002 年デビュー、デビューシングル『What I Go to School For』で凄まじいスピードで人気を博し全英で社会現象となるブームを巻き起こした伝説の国民的ポップロックバンド。デビュー・アルバム『Busted』が全英アルバム・チャート最高位 2 位を記録。翌年に続く 2nd アルバム『A Present For Everyone』でも 2 位を記録している。2004 年にはイギリスのグラミー賞と称される The BRIT Awards で新人賞とベスト・ポップ・アクトの 2 部門を受賞。映画 『Thunderbirds』 のテーマソング他、これまでに 4 曲で全英シングル・チャート 1 位を記録している。また、1 万 2 千人を超える収容人数を誇るイギリスのWembley Arena にて 11 公演連続ソールドアウトの快挙を成し遂げた。

2023 年 9 月にリリースされた『Greatest Hits 2.0』は初の UK ナンバーワンアルバムとなり、デビューから 22 年が経過した現在も変わらぬ人気を証明した。2024 年 1 月にはアルバム『Another Present for Everyone』をリリースし、フェスへの出演やサマーショーを発表するなど、その勢いは止まる事が無い。



