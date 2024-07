の人気シリーズ「コブラ会」(2018-)より、シーズン6パート1の予告編が公開された。

「コブラ会」は『ベスト・キッド』の主人公ダニエル・ラルーソー(ラルフ・マッチオ)と、宿敵ジョニー・ロレンス(ウィリアム・ザブカ)の約30年後を描く物語。2人が築く新たな関係、彼らの子供世代の対立や成長がユーモア&熱気満点に描かれる。シリーズ完結編となるシーズン6は3部構成で、パート1は2024年7月18日より配信予定だ。

予告編の冒頭では、ダニエルが「ここに至るまで多くのことがあったけど、今やっと同じ目標に向かっている」と話し、ジョニー、チョーゼン(ユウジ・オクモト)と共に弟子たちを指導する姿が描かれる。倒すべき敵は、シーズン5で派手な戦いを繰り広げたテリー・シルバー(トーマス・イアン・グリフィス)とジョン・クリーズ(マーティン・コーヴ)だ。

協力体制にあるダニエル&ジョニーだが、ダニエルがジョニーのハチャメチャな指導に飽きれ、「僕たちの強みは、それぞれのやり方を平等に教えられることだ。そのバランスを台無しにするな」と諭す場面も。また、子供世代も和解したものの、ミゲル(ショロ・マリデュエニャ)とロビー(タナー・ブキャナン)、サム(メアリー・マウサー)とトリー(ペイトン・リスト)など、個々の対立は続いているようだ。

終盤ではダニエルが、元師匠・ミヤギが床下に隠していた箱を発見。チョウゼンが「ミヤギさんが秘密を隠したのには理由がある」と話し、ダニエルが箱を開ける場面で幕切れとなる。その中身は一体……?



ちなみに共同クリエイターのジョン・ハーウィッツ、シーズン6は「最後の1シーズンではなく、3つの異なるミニシーズンとして捉えてほしい」とのこと。ゆえに全話配信後に一気見するより、パート毎に視聴するのがおすすめのようだ。

「コブラ会」シーズン6パート1は、2024年7月18日よりNetflixにて配信開始。パート2は2024年11月28日、パート3は2025年に配信予定。

