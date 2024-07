【レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.】2025年8月 発売予定7月2日 予約受付開始価格:29,800円

グッドスマイルカンパニーはWonderful Worksが製造する1/7スケールフィギュア「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」を2025年8月に発売する。価格は29,800円。7月2日より予約受付を開始した。

本製品は森倉円氏が描く「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」を立体化したもの。2021年の「レーシングミク」のプライベート姿を造形している。

風になびくツインテールや清楚な白いワンピースは存在感ある造形で、髪の毛やイヤリング、ゴーグルはクリア素材を使用している。全高は約240mmとなっている。

(C) 森倉円 / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト