シャオ・ジャン主演の中国時代劇『玉骨遥(ぎょっこつよう)』はTencent Video(騰訊視頻)で独占配信されるとたちまち各ドラマランキングの1位を独走する大ヒットとなったラブロマンス時代劇。本作は脇役まで旬の若手キャストが勢ぞろい。切ない二番手男子や主人公の相棒を演じるイケメン俳優たちから、運命の恋人へ成長していくヒロインまで、華やかなキャストたちを一挙紹介していきたい。

■ドラマティックなヒーロー・時影役を熱演するシャオ・ジャン『陳情令』を思わせるロングヘアで登場するシャオ・ジャンは、強大な力を持ちながらストイックに生きる師匠・時影役。冤罪で太子の地位を追われた上、愛する女性の手によって死ぬことになる悲劇の運命を背負ってしまう役どころで、『春を待ちわびて〜The sea in the dream〜』や『驕陽伴我(きょうようばんが)/Sunshine By My Side(原題)』といった現代劇とはまた違った、壮大なファンタジーならではのドラマティックなヒーローを演じている。無邪気なヒロイン・朱顔と可愛らしく恋を育んでいくシーンがあるかと思えば、心の中でネガティブな感情が渦巻く葛藤シーンや敵との壮絶なバトルシーンもある時影は、まさに全方向からシャオ・ジャンの魅力を堪能できるキャラクター。その役作りにおいては「表面的でステレオタイプな演技をしないように心がけた」と語っているシャオ・ジャン。彼が時影の感情を細かい表情、しぐさの一つ一つで表現しているのは必見だ。■切ない二番手・赤淵役ファン・イールン、正義の将軍・青コウ役ワン・ズーチー本作で時影のライバル、薄幸な鮫人・赤淵(せきえん)を演じるのは新作時代劇『燕山に咲く月と刃』が話題のファン・イールン。ボーイズグループ出身で地道に俳優としてキャリアを積んできた彼は、近年ぐんぐんと人気を高めているスターだ。『万華楼〈ばんかろう〉〜金糸が紡ぐ運命の恋〜』『長歌行〈ちょうかこう〉』で報われない恋をする貴公子を演じた彼が、本作でも切ない想いを抱えて苦しむ美男子になりきっていてドキドキしてしまうこと間違いなしだ。また、『宮廷恋仕官〜ただいま殿下と捜査中〜』で注目され『ロマンスは結婚のあとで』『2回目のロマンスはままならない!』と主演作をヒットさせているワン・ズーチーは若き将軍・青コウ(せいこう)役に。青コウは時影を狙う刺客としての任務がありながら自分の心に背くことはしない正義感の持ち主で、その立派な心意気が吉と出るか凶と出るかハラハラさせられる。素顔はおとなしく真面目な彼の個性がキラリと光る役どころとなっている。■ピュアな弟・時雨役イエ・ションジア、ユーモラスな相棒・重明役リー・ミンドー今後日本でもファンが増えそうな新世代スターの1人、『若様、それでも私をお気に召す』などに主演するイエ・ションジアは時影の異母弟・時雨(じう)役で登場。育ちも性格も良い時雨は可愛らしい笑顔の中にふと男らしさをのぞかせるアンバンランスさが魅力。初恋を貫くために勇敢に行動し成長を遂げていくことになるので、ぜひ温かく見守ってほしい。さらに、時影の相棒・重明(ちょうめい)を演じたリー・ミンドーも本作で注目度がアップ。彼は『Go!Go!シンデレラは片想い』『Go!Go!王子様は片想い』から『ライト・チェイサー〜必ずキミを救い出す〜』『キミと僕』まで明るい個性を発揮して活躍中。本作の重明もクスッと笑える愛されキャラでとってもキュートな魅力を発揮している。■女性キャラクターたちを演じるレン・ミン、ワン・チューラン、ルー・ユーシアオこのようにイケメンが居並ぶ中で女優陣も話題のスターたちが出演。あどけないヒロイン・朱顔役は『孤城閉〜仁宗、その愛と大義〜』『大理寺少卿游(原題)』などで演技力を認められているレン・ミン。わずか10歳で名門の北京舞踏学院附属中学に進学した彼女が、ダンスやアクションシーンで見せる美しい身体表現にも注目だ。また、野心を秘めた白雪鷺役は『消せない初恋』のワン・チューラン。これまで『尚食(しょうしょく)〜美味なる恋は紫禁城で〜』などの時代劇で悪役系美女を演じてきた彼女だけに、本作でも一筋縄ではいかない野心を秘めたキャラを好演。さらに、白雪鷺の純真な異母妹・白雪鶯役には『雲之羽〜揺らめく愛、刹那の二人〜』で評価を高めたルー・ユーシアオ。彼女たちがイケメンたちと演じる劇的ロマンスも楽しんでほしい。『玉骨遥』は、Blu‐ray&DVDリリース中。U‐NEXTで独占先行配信中。