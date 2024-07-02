ÅÔÃÎ»öÁª¤ÇŽ¢ÅÔÆâ¤Î"ÉÔÆ°»º²Á³Ê"Ž£º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
ÅÔÃÎ»öÁª¡¢½°±¡Áª¾®Áªµó¶è¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§Ryuji¡¿PIXTA¡Ë
½»Âð¹ØÆþ¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÇã¤¤Êª¡£¤½¤ì¤ÏÎáÏÂ¤Î¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Åìµþ23¶è¤Ç¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÊÑÁ«¤ä²áµî¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡¢À¯ÉÜ¤äÆü¶ä¤ÎÆ°¸þ¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÇäÇã¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î½»Âð¹ØÆþ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò¸¦µæ¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Î¹Í¤¨Êý¤À¡£
¿·´©¡Ø2030Ç¯ÉÔÆ°»º¤ÎÌ¤Íè¤ÈºÇ¹â¤ÎÁª¤ÓÊý¡¦Çã¤¤Êý¤òÁ´Éô1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ï¤â¤Ï¤ä°ìÀ¸¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿ÆÀ¤Âå¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÉÔÆ°»ºÇäÇã¤Î»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ë¡ÖÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤²È¤ÎÇã¤¤Êý¡×¤ò¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¹Í»¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Ï¡¢7·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¡×¤È¡Ö½°±¡Áª¾®Áªµó¶è¡×¡ÖÉÔÆ°»º»Ô¾ì¡×¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÅÔÃÎ»ö¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢ºÆ³«È¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤«¡©
7·î7Æü¡Ê¼·Í¼¡ËÅêÉ¼¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¡¢ºÆ³«È¯ÌäÂê¤¬½é¤á¤Æ¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÀ¯¤ÈÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬Ä¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö»þÂå¤Î8Ç¯´Ö¤Ç¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤âÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ»þÂå¤ÎºÇ¹âÃÍ¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¡¢»Ò°é¤ÆÁØ¤ÎÅÔÌ±¤¬½»Âð¼èÆÀ»þ´ü¤Ë¼þÊÕ¤Î¸©¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò¤â¾·¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¿´¤äÏÑ´ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢23¶è³°¤äÎò»Ë¤ä¼ñ¤Î¤¢¤ë³¹¤Ç¼¡¡¹¤ÈºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ³°±ñ¤ÎºÆ³«È¯¤Î¸«Ä¾¤·¤ò·Ç¤²¤ëÏ¡çÖ»á¤¬ÅöÁª¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ³«È¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÃÎ»ö¥Ö¥ì¡¼¥ó¤Ë¡¢¸½¾ì¤äÅÔ»Ô·×²è¤Î¼ÂÌ³¤â¤ï¤«¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤ÎÀ¯ºö¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÅÔ»Ô·×²è¤Î¼ÂÌ³¤ÏÅÔÄ£´±Î½¤¬²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢Âç¼êÍÎÏ¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÅÔÄ£¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤À¡£
Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ¦¥À¥àÀ¯ºö¡×¤¬·ë¶É¤Ï´ûÆÀ¸¢¼Ô¤ÎÄñ¹³¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿²áµî¤â»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤â¼ÂºÝ¤ËºÆ³«È¯¤ä¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¶¡µë¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢´ûÂ¸¤Î³«È¯Ãæ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤äÃæ¸ÅÊª·ï¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¤À¤Ã¤Æ¡ÖÁíÁªµó¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥àÁª¤Ó¤Ë¤â¡ÖÁíÁªµó¡×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
Á´¹ñÅª¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¡¦¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤äÁíÁªµó¤«¤é¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿½»ÂðÀïÎ¬¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¹Í»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢·ãÊÑ¤òÂ³¤±¤ë½°±¡Áª¤Î¶è³ä¤ê¤Ï¡¢½»ÂðÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼¡²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤ÎÁªµó¶è¤Î¿ô¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ç5Áý²Ã¤·¡¢25¶èÁªµó¶è¤«¤é30Áªµó¶è¤ËÁý¤¨¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤â2Áý²Ã¡¢3¤Ä¤Î¸©¡Êºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1Áý²Ã¤¹¤ë¡£
1É¼¤Î³Êº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¸«¤ì¤ÐÁý¤¨¤ë¤Î¤Ï10Áªµó¶è¤À¤¬¡¢1ÅÔ3¸©¤Î¼óÅÔ·÷¤ÇÁý²Ã¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶è³ä¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¹Æ¤Î¸åÈ¾¤Ç²þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤è¤¦¡£
¶è³ä¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡ÖºÆ³«È¯Â¥¿Ê¶è¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÅÔ»Ô·×²èË¡¤Î¡ÖºÆ³«È¯ÅùÂ¥¿Ê¶è¡×¤Î»ØÄê¤âÂç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤À¡£¤½¤ì¤¬Âçµ¬ÌÏ³«È¯¤ÎÆÍÇË¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÆ³«È¯Â¥¿Ê¶è¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¹Í»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÀïÎ¬¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤À¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤ÏÂ¥¿Ê¶è¤Î¡ÈÍðÍÑ¡É¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÃæÁªµó¶è»þÂå¤ÎµìÅìµþÂè1¶è¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀéÂåÅÄ¡¢Ãæ±û¡¢¹Á¤ÎÅÔ¿´3¶è¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂç²½¤±¤·¤½¤¦¤À¡£
µì1¶è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ±û¶è¤ÎÃÛÃÏ¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤À¡£
ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë°ÜÅ¾¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ë¤¬¡¢Î¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï½»Âð³«È¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÏÅÔÍÃÏ¡ÊÅÔÌ±¤Îºâ»º¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ70Ç¯¤ÎÄê´ü¼ÚÃÏ´ü´Ö¤ÎÃæ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ä¶Âç¼ê¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢³°¹ñ¿Í¤é¤Î´Ø¿´»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Äê´ü¼ÚÃÏÉÕ¤¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ê¤Î¤À¡£
ÃÛÃÏ¼þÊÕ¤¬°ìÂç¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä
ÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤Ë¡¢¼þÊÕ¤Î¹Ò¶õµ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¿åÌÌ²¼¤Î»ö¾ð¤ÎÊÑ²½¤ÇËàÅ·Ï°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢»Ô¾ìÀ×ÃÏ¼þÊÕ¤â¡¢ºÆ³«È¯Â¥¿Ê¶èÅù¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÃÛ¸åÈ¾À¤µªÁ°¸å¤Î¥Ó¥ë·²¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤ÆÏ¢º¿Åª¤ËºÆ³«È¯¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°ìÂç¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·²¤ËÂçÊÑ¿È¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¤¡£
¶äºÂ¤äÅìµþ±Ø¤Ë¶á¤¤¤¦¤¨¡¢¶ùÅÄÀî¤ÈÅìµþÏÑ¤Ë¤â»ê¶á¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤ÇºÇ¹â¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¹âµé½»Âð¥¨¥ê¥¢¤ËÂç²½¤±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤¡ÊÆ±»þ¤Ë¡¢Íð³«È¯¤Î·üÇ°¤â¤È¤â¤Ê¤¦¤¬¡Ë¡£
¹õÁ¥¤Î½±Íè¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ªÂæ¾ì¤ËË¤Âæ¤¬¤Ç¤¡¢ÃÛÃÏ¤ËÁÂ³«ÃÏ¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤Î¸å¤Î³«È¯¤ÎÆ°¤¤ò¡¢¹¬¤«ÉÔ¹¬¤«Î¿²ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÃÛÃÏ¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂç²Ð¤ÇËÜ´ê»û¤¬ÀõÁðÊýÌÌ¤«¤éÃÛÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤¿¤áËä¤áÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÊÃÛÃÏ¤È¤Ï¤½¤â¤½¤âËäÎ©ÃÏ¤Î°ÕÌ£¡Ë¡£
µìÃÛÃÏ»Ô¾ìÉßÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Àß¤±¤¿ºÇ¹â·æºî¤ÎÄ¬¡Ê³¤¿å¡ËÆþ¤ê¼°¤ÎÃÓÀô²óÍ·¼°Äí±à¤Ç¤¢¤ëÍá²¸±à¤Î°äÀ×¤¬ÃÏÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔ»ØÄê¤ÎµìÀ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏÂçÀµ»þÂå¤Î´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æµû»Ô¾ì¡Êµû²Ï´ß¡Ë¤¬ÆüËÜ¶¶¤«¤éÃÛÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¡¢Àï¸å¤ÏGHQ¤ËÀêÎÎ¡ÊÏ¢¹ç¹ñÊ¼¤é¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¹©¾ì¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¡Ë¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤â×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£
º£¸å¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¤äµìÀ×»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÛÃÏ»Ô¾ìÀ×ÃÏ¤Ï¤É¤¦ºÆ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÁª¼êÂ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó³¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ºÆ³«È¯¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¿ôÇ¯Àè¤âÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÛÃÏ»Ô¾ì°ÜÅ¾¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¼ÒÂð¤ÎÀ×ÃÏÅù¤Ï¸½ºß¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÂçµ¬ÌÏºÆ³«È¯¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¤ËÊÑËÆÃæ¤À¡£
ÅÔÃÎ»öÀï¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ÖºÆ³«È¯¤Î¤¢¤êÊý¡×
²áµî¤ËÅìµþ¤ÎÃæ¿´Éô¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤¿µìÅìµþ1¶è¡ÊÃæÁªµó¶è»þÂå¡Ë¤Ï¡¢Àõ¾Â°ð¼¡Ïº¡ÊÆüËÜ¼Ò²ñ¡Ë¡¢ Ìîºä»²»°¡ÊÆüËÜ¶¦»º¡Ë¡¢È·»³°ìÏº¡ÊÆüËÜ¼«Ì±¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£²È¤òÅöÁª¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¤ÎÀéÂåÅÄ¡¢Ãæ±û¡¢¹Á¤Î3¶è¤Ï¡¢ÃÛÃÏ¤Î¤Û¤«¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±à¡¢¿ÀµÜ³°±ñ¡Ê°ìÉô¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÆ³«È¯¤Î¥á¥Ã¥«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¸¶¡¢ÃöÀ¥¡¢Á¤Åº¡¢¾®ÃÓ¤ÎÊÝ¼é·ÏÅÔÃÎ»ö4Ì¾¤¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÍ¶Ã×¡¦¼Â»Ü¤ò¥Æ¥³¤ËºÆ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Åìµþ¤Î¿´Â¡Éô¤À¡£
¡Ö¾®ÃÓÅÔÀ¯¤ò»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ï¡çÖ»á¤Î½ÐÇÏÀë¸À¤Ï¡¢¼Â¤ÏÇ÷¤ëÁíÁªµó¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎºÆ³«È¯¤Îºß¤êÊý¤âÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢½°±¡ÊäÁª¤Ç¼«Ì±¸õÊä¤ÏÉÔÀïÇÔ¤äÇÔÀï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2022Ç¯¤Î¿·½É¶èÄ¹Áª¤Ç¤Ï¡¢¿ÀµÜ³°±ñºÆ³«È¯¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¿·¿Í½÷À¶èÄ¹¸õÊä¤¬³«È¯¿ä¿Ê¤Î¸½¿¦ÃËÀ¶èÄ¹¤ËÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Î¹Á¶èÄ¹Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¿ÀµÜ³°±ñ³«È¯È¿ÂÐ¤òÊú¤¨¤¿¹Á¶è¤Î½÷À¶èµÄ¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃËÀ¶èÄ¹¤Î6Áª¤òÁË¤ß¡¢ÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£
²¼¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÁªµó¶è¤Î¶è³ä¤êÃÏ¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½°µÄ±¡¡Ê¾®Áªµó¶èÁª½Ð¡ËµÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¡¡ÅìµþÅÔ¶è³ä¤êÃÏ¿Þ¡ÊÁíÌ³¾ÊHP¤è¤ê¡Ë
¤³¤Î¶è³ä¤êÃÏ¿Þ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²¾Àâ¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤ÏÍÎÏ¤À¡£
Áªµó¶è¤«¤é¤ï¤«¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉÔÆ°»ºÀïÎ¬¡×¤È¤Ï¡©
¡¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢±ØÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤ÏÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¤è¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢2¶è¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶è³ä¤ê¤¬1·åÂæ¤È2·åÂæ¤Ë¤Þ¤¿Îö¤¾õÂÖ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡£
23¶è¤Î¿Í¸ýÁý¤Ë¤è¤ë1É¼¤Î³Êº¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¶è¤ÎÁªµó¶è¤ÎÊ¬³ä¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿Îö¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¶è¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£Ê¬³ä¤µ¤ì¤¿¶è¤Ï¡¢Áªµó¶è¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤®¤Ï¤®´¶¤¬»Ä¤ë¡£¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¶è¤ÎÊ¬³äÀè¤Î¡Ö°ú¼õÀè¡×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£ÍÎÏ¼Ô¤¬Í¥°Ì¤ËÁªµó¶è¤òÊ¬¤±¤ë¡Ö¥²¥ê¥Þ¥ó¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂçÅÄ¶è¡¢¿ùÊÂ¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¡¢ÂÎ©¶è¤Ê¤É¡¢23¶è¤Î³°¼þÉô¤Î¶è¤¬2¤Ä¡ÊÊ£¿ô¡Ë¤ËÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
£Áªµó¶è¹ÔÀ¯¾å¤Î¶è³ä¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÂçÀµ»þÂå°Ê¹ß¤ÎÅìµþ¤Î¿Í¸ýÇúÈ¯¤òÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÎ¤«¤éÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Âè7¶è¡Ê¹Á¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¡¢Âè10¶è¡ÊÊ¸µþ¶è¡¦ËÅç¶è¡Ë¤òÎã³°¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢½»Âð²ÁÃÍ¤äÃÏ²Á¤Î¹â¤¤¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¡£
¤º£¸å¡¢Åìµþ¤Î¿Í¸ý¤¬23¶è¤Ç¤â¸º¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²áµî¤Î¿Í¸ýÇúÈ¯¤Î·ë²Ì¡¢1¤Ä¤Î¶è¤ò2¤Ä¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤¶è¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤¬ÌÜÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¶è¤ò2¤Ä¤Ë³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶è¡¢¤Ä¤Þ¤êÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂÎ©¶è¡¢¿ùÊÂ¶è¡¢ÎýÇÏ¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Ê¤É¤Î¤¦¤Á¡¢ÍÌ¾¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ä¤Þ¤ê±ØÌ¾¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£
ÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤Ï¥Þ¥¯¥í¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬µöÇ§²Ä¤ò¤â¤ÄÅÔ»Ô·×²è¤ÎÀ¯ºö¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
½»Âð¤äºÆ³«È¯À¯ºö¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤À¡£
ÅÔ»Ô·×²è¤äÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤Ï¡Ö½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë
¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤Î´Î¤¤¤ê¤Ç2022Ç¯12·î¤ËÅÔ¤Î´Ä¶³ÎÊÝ¾òÎã¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿·ÃÛ¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë100Ëü±ßÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ»ö¤Ï²áµî¤Ë·èÄê¤·¤¿ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤ÎÀ°È÷¤òµÞ¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ä¿ùÊÂ¶è¡¢ÉÊÀî¶è¤Ê¤É¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬Í¯¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔÆ»·úÀß¤äºÆ³«È¯»ö¶È¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²èÁ´ÈÌ¤ÎµöÇ§²Ä¸¢¤ò°®¤ëÅìµþÅÔ¼¡Âè¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ÍÑÃÏ³ÎÊÝ¤ò½ä¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
°ÜÅ¾¡¦Î©¤ÁÂà¤¡¦Êä½þ¤Ê¤É¡¢½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÂç¤¤ÊÀ¯ºö¤À¤«¤é¤À¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁªµó¤ÇÅÔ»Ô·×²è¡¦ÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï½Å¤¤¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¼¡²óµÞÁý¤¹¤ëÅìµþ¤Î½°±¡µÄ°÷¤ÈÍ¸¢¼Ô¤ÏÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶è³ä¤êÃÏ¿Þ¤ÈºÆ³«È¯Í½ÄêÃÏ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤«¡¢²È¤òÇã¤¦¤Ê¤é¤É¤³¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¶ãÌ£¤·¤è¤¦¡£
¡Ê»³²¼ ÅØ ¡§ ÉÔÆ°»º¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë