数多くの名シーンが生まれているEURO2024だが、イングランド代表MFジュード・ベリンガムが決勝トーナメント1回戦のスロバキア戦の終了間際に決めた起死回生の同点バイシクルシュートが最も盛り上がった瞬間かもしれない。



0-1とリードされたまま後半アディショナルタイムを迎えたイングランドは、そこまで全く良いところがなかった。それを土壇場で救ったのがベリンガムで、バイシクルシュートの技術に加えてあの時間帯に決めるところにスター性が表れている。





The London watch party went absolutely wild after that Jude Bellingham goal pic.twitter.com/zG0yPv0ozg — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 30, 2024

BELLIGOL.



Jude Bellingham forces extra-time in Gelsenkirchen in the 95th minute pic.twitter.com/iQL48yod5v — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 30, 2024

@DanielSturridge was every England fan after that late Jude Bellingham goal pic.twitter.com/Ug6hUEYWD0 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 30, 2024

あのゴールシーンはもちろんだが、SNSではベリンガムのゴールが決まった瞬間に歓喜するイングランドのサポーターや解説者たちの映像が話題を集めている。例えばスポーツバーで行われていたパブリックビューイングでは、ゴールが決まった瞬間にビールなど酒が飛び交う大盛り上がりに。解説者としてゲームを見ていた元イングランド代表のガリー・ネビル氏、ダニエル・スタリッジ氏らも奇声を上げての大興奮ぶりだ。SNS上では、「本当にジュードはすごい!いつも大事な時に結果を出してくれる」、「EURO2024最高の瞬間がこれ」、「これが世界で最も美しいスポーツの理由なんだ」といった声が寄せられており、誰もが諦めかけていたところでの同点ゴールにサポーターも興奮を抑えられなかったようだ。