ルヴァンカッププライムラウンドの組み合わせ抽選会が2日、行われた。J1リーグ首位を走る FC町田ゼルビア はアルビレックス新潟の対戦が決まった。すでに前回王者のアビスパ福岡、最多優勝の鹿島アントラーズ、昨季J1リーグ王者のヴィッセル神戸などが敗退した波乱の大会。そのほか名古屋グランパス対サンフレッチェ広島、北海道コンサドーレ札幌対横浜F・マリノス、ヴァンフォーレ甲府対川崎フロンターレが激突する。

準々決勝の組み合わせは次のとおりとなっている。【準々決勝】[第1戦]9月4日(水)[1]名古屋 vs 広島[2]横浜FM vs 札幌[3]川崎F vs 甲府[4]新潟 vs 町田[第2戦]9月8日(日)[1]広島 vs 名古屋[2]札幌 vs 横浜FM[3]甲府 vs 川崎F[4]町田 vs 新潟【準決勝】[第1戦]10月9日(水)[2]の勝者 vs [1]の勝者[4]の勝者 vs [3]の勝者[第2戦]10月13日(日)[1]の勝者 vs [2]の勝者[3]の勝者 vs [4]の勝者【決勝】11月2日(土)、国立