＜個人投資家の予想＞ 07月02日 12時 ＜個人投資家の予想＞ 07月02日 12時

リンクをコピーする みんなの感想は？

■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(3042) セキュアヴェイル 東証グロース [ 割高 ]

(7776) セルシード 東証グロース [ 割高 ]

(7011) 三菱重工業 東証プライム [ 割高 ]

(6361) 荏原 東証プライム [ 割高 ]

(3350) メタプラネット 東証スタンダード [ 分析中 ]



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(198A) ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ 東証グロース [ 分析中 ]

(8113) ユニ・チャーム 東証プライム [ 割安 ]

(6963) ローム 東証プライム [ 割安 ]

(6769) ザイン 東証スタンダード [ 割高 ]

(4967) 小林製薬 東証プライム [ 割安 ]





出所：MINKABU PRESS

外部サイト