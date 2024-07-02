■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(3042) セキュアヴェイル 東証グロース　　　　 [ 割高 ]
(7776) セルシード　　　 東証グロース　　　　 [ 割高 ]
(7011) 三菱重工業　　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(6361) 荏原　　　　　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(3350) メタプラネット　 東証スタンダード　　 [ 分析中 ]

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(198A) ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ 東証グロース　　　　 [ 分析中 ]
(8113) ユニ・チャーム　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]
(6963) ローム　　　　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]
(6769) ザイン　　　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(4967) 小林製薬　　　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]


出所：MINKABU PRESS