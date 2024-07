チャーリー・プース「I Don't Think That I Like Her / アイ・ドント・シンク・ザット・アイ・ライク・ハー」

https://charlieputhjp.lnk.to/IDTTILH

2023年に韓国と日本のSNSで大きく反響が及んだチャーリー・プースの「I Don't Think That I Like Her / アイ・ドント・シンク・ザット・アイ・ライク・ハー」の公式日本版のミュージック・ビデオが公開された。BE:FIRSTのRYOKIとしても活躍する三山凌輝と鞘師里保が出演している映像だ。映像は楽曲の歌詞に沿ってストーリーが作られており、ふたりは元恋人役を演じているものの、その内容はハッピーではないラブ・ストーリーで、ふたりのすれ違い等により恋は実らない。彼は彼女のことを忘れられなく他の女性に全く興味を持てないという切ないものだ。