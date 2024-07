音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth』のEDITION 03が7月10日に発売される。表紙巻頭特集は、SUPER EIGHTの安田章大とWEST.の神山智洋だ。両氏のコラボ表紙&巻頭特集は音楽誌初となる。安田章大と神山智洋はそれぞれのグループでヴォーカル&ギターを担当していることをはじめ、作詞作曲など楽曲制作に深く関わるほか、グループを牽引する共通点を持つ。また、SUPER EIGHT20周年、WEST.10周年といった周年イヤーを迎えた両氏は、関西生まれ関西育ちという近しい環境の中で、この節目に何を思うのか? 彼らが歩いて来た道程をたどる16,000字インタビューが届けられる。

■雑誌『Depth EDITION 03』



2024年7月10日発売1,430円 (本体:1,300円+税)判型:A4頁数:128PISBN:9784401654796●表紙巻頭:安田章大(SUPER EIGHT) × 神山智洋(WEST.)●裏表紙・巻末特集:MIYAVI詳細:https://www.shinko-music.co.jp/item/pid165501x/●EXILE TAKAHIRO + EXILE SHOKICHI(EXILE THE SECOND)2006年9月22日、<EXILE VOCAL BATTLE AUDITION 2006 〜ASIAN DREAM〜>最終決戦にて、約1万人の中からEXILE新ヴォーカリストの座を勝ち取り、EXILEに加入したTAKAHIROは、2007年二代目 J Soul Brothersのメンバーに抜擢。 2009年3月1日、EXILEにヴォーカル&パフォーマーとして加入したSHOKICHI。それぞれの人生を生きてきた2人は同じステージに立つ今、何を想うのか。●田中樹(SixTONES)ライヴやテレビでMCを回し、ドラマ現場ではムードメーカーとなるなど、“SixTONESへの入口”を担う田中樹。アイドルとしての立ち位置に誇りを持ちつつも、ルーズでありながらも強く、独特の憂いを放つ唯一無二のラップを武器として持つ彼は、今、SixTONESというエンタテイメントをどう見ているのだろう?●TAKUYA ∞(UVERworld)音楽との出逢い、バンドとの出逢い、仲間との出逢い、その全てが詰め込まれているUVERworldという場所こそ、自分の人生そのものだと語る。音楽と出逢って24年。改めてUVERworldというバンドの在り方とUVERworldのTAKUYA∞として生きる意味に迫る。●RED HOT CHILI PEPPERSファンク、パンク、ラップ、メタル、ハードロック。あらゆるビートを取り込み、独自のセンスと絶妙なバランスで絶対的な個性を織りなす彼らの2024年5月18日、20日、東京ドーム来日公演をレポート。●Kroi“好きなこと、やりたいことをやっているだけ”と語る内田怜央(Vo)と長谷部悠生(G)。どこまでも自然体であり続ける彼らが2024年6月19日に放ったニューアルバム『Unspoiled』は、更なる新境地への突入を感じさせる、これまで以上のスケール感だ。今、改めてKroiというバンドが生まれた背景に迫る。●WANIMAWANIMAが音楽と出逢い、東京という場所に活動の拠点を移し、自らの音を追求する今、何処に向かって音を放ち、誰に向かって歌を叫び、何処を目指そうとしているのか。多くのミュージシャン達から愛され、広い交友関係を持つ彼らがこだわる“WANIMAとしてのエンタテイメント”の形とは?●<EIGHT-JAM FES>6/21 in SAITAMA SUPER ARENASUPER EIGHTだからこそ可能な最高のアーティスト達との共演<EIGHT-JAM FES>。2024年6月21日〜23日の3日間で行われた同フェスより初日、WANIMAとSUPER EIGHTの2マンライヴをレポート。●今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS)2024年6月26日にニューアルバム『R』をリリースした今市隆二。三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカリストとしてデビューから14年、ソロデビューから6年。今市隆二の“R”、REDの“R”であるという今作に込められた想いとは。●TAKURO(GLAY) + 宮近海斗・中村海人・松田元太(Travis Japan)2022年3月下旬からメンバー全員でロサンゼルスに無期限留学し、共同生活による武者修行を行ったTravis Japan。周りに誰も頼る人が居ない渡米生活に不安を抱いていた彼らにとって、偶然、現地のご飯屋で出逢ったGLAYのTAKUROの大きく包み込んでくれる優しさはとても大きなものだったという。“深良い話”満載のトークセッション。