新作が出るたびフェミニン派の注目を集めるライフスタイルブランド「Her lip to」は、美女ぞろいのプレスのSNSもファン多数。今回は167cmの圧倒的スタイルでブランドの世界観を表現、女性らしいラインを意識したフェミニンな着こなしが人気のMAYOさんの夏コーデにフィーチャーします!

Her lip toプレス・MAYOさんの夏じたく<Resort>海が見える沖縄のホテルで夏を満喫♪

出典: 美人百花.com

「リラクシーだけど光沢のある生地でエレガントさも漂うワンピは、全身でもアップでも写真映えしそうなローズカラーのピンクと肌見せデザインにひと目ぼれ。トップス部分はゴムシャーリングで華やかだけど着心地は楽ちん。旅行では可愛らしさはもちろん、長時間着ていてもストレスフリーな着心地のよさも譲れません。休暇があれば1人でも行くほど沖縄が大好きなので、このワンピを着てきれいな海が見えるホテルでゆっくりしたいです♡

可愛らしさもあるのに大人も着やすいローズカラーと、抜け感があるオープンショルダーのデザインはリゾートにもってこい。さりげなくツヤのある素材は太陽を浴びたときにきれいなドレープ感が出てドラマチックなんです」

爛蹇璽゙ペタル瓩箸いΕラーネームが表すように、花びらのようなツヤと透け感のある絶妙な色み。ゴムシャーリングとふわっと風を通す軽やか素材のメリハリも◎。

ドレス、ピアス、バッグ/以上Her lip to

Accessories:きゃしゃなゴールドアクセでワンピを引き立てる

ピンク+シャーリング+肌見せで華感満載な1着なのでアクセはあえて小ぶりできゃしゃなタイプを選んで、ワンピースを主役に。×ピンクメイクだと甘すぎるのでオレンジやブラウン系のコスメで引き算。

Bag:カゴバッグで夏気分♡

大人っぽくピンクを着こなすときはカジュアルな小物をハズしとして使うのがおすすめ。白などのきれいめデザインのバッグは甘くなりすぎるので、自然な風合いの素材やブラウンで抜け感を演出。

Make-up:グロウサンスクリーンセラムでツヤ肌をメイク♡

ツヤとラメで顔もボディもリゾート仕様に。グロウサンスクリーンセラムでツヤ肌に仕上げて、チークやハイライトでじゅわっと血色をプラス。HLTのパフュームオイルを肌見せ部分に大胆に塗り、きらめきをON。

<City>美人オーラを放つ洗練された異素材ワントーンとアシメトップス

「ワントーンはこなれ見えするし、つい買いがちなカラー小物を活躍させやすいので休日コーデの定番スタイル。のっぺりして見えないように素材感に抑揚をつけ、フィット&フレアや適度な肌見せでスタイルアップ」

柄が集中しすぎず、コーデに立体感を出してくれるジャガード織りスカート。リボンが可愛いワンショルダートップスはストレッチのきいたカットソー素材が夏向き。オフショルの肌見せはTPOに合わせて調整可能。

トップス、スカート、ピアス、バッグ、シューズ/以上Her lip to

Coordinate:バッグとミュールでワントーンコーデに差し色

休日の街コーデのバッグは小さめがセオリー。存在感あるヒール×メッシュのデザイン性あるカラーヒールにミニバッグを合わせて、都会的な洗練された雰囲気を演出。モノトーン配色バッグはトーンをそろえながらもブラックラインでコーデをピリッと引き締め。

Inner:透けにくいローズカラーのブラキャミが活躍♪

「ロジアのものはしっかり包みこんでくれるのに締め付けがないので、長時間移動の旅行もおすすめ。インナー見えしにくいきゃしゃストラップも◎」

ROSIER Bra Camisole\5,900/ROSIER by Her lip to

MAYOさんのMy BOOM

「夏の白靴」にハマってます!

「夏の服に合わせやすい白い靴に注目しています。Miu Miuの厚底スニーカーとプラダのフラットサンダルが最近のお気に入り。長く使えるよう大切にお手入れしています」

じゅわっと発色のメイクが好き♡

「ディオールのバックステージ フェイス グロウ パレットとSHEGLAMのカラーブルーム リキッドチークのピーチ系カラーで作る、ツヤと血色のある多幸感メイクにハマり中!」

HLTのバスソルトがきっかけでお風呂ブーム到来

「シャワー派だったけど、HLTのバスソルトを手に入れてから湯船に入るように。ヌードパールの香りも最高だし、オイル成分で湯船につかるだけでお肌が潤うのでやみつきに♡」

掲載:美人百花2024年7月号「Her ip to人気プレスの夏じたく」

