ギャラドス＆みずタイプをもつポケモン初登場！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、サマー・イベント『NO LIMIT! サマー2024』を、2024年7月3日(水)〜2024年9月1日(日)の期間限定で開催!

2024年は、パークの夏の風物詩“びしょ濡れパレード”として、4年ぶりに復活するウォーター・パレードが『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』となって新しく登場。

さらにパーク史上初となる、走りながら水を放つ豪快なフロートの数々が、大量の水をまき散らし、巨大な「ギャラドス」をはじめとする“みずタイプのポケモン”たち、マリオと仲間たち、そしてパークの人気者たちが勢揃いし、夏ならではの超爽快エンターテイメントを楽しめます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間:2024年7月3日(水)〜9月1日(日)

開催場所:パークワイド(パレードルート)

フロート順:ハローキティ→ピーナッツ→ミニオン→セサミストリート→SING→マリオと仲間たち→ポケモン

走行時間:約40分

※パレードの開催は一日一回です。また、開催時間は日によって異なります

※パレードの詳細情報や鑑賞にあたっての注意事項は、公式WEBサイトで確認ください

パーク史上初となる、走りながら水を放つ豪快なフロートの数々が、大量の水をまき散らします!

トロピカルなダンスミュージックで踊り、「ウォーターシューター」をぶっ放し、パーク中“全員びしょ濡れ”になって猛暑を吹き飛ばす“いましかできない超冒険”で、“子どもも大人も笑顔はじける”超熱狂の体験が届けられます☆

スプリンクラー、ウォーターキャノンなど多種多様なウォーター・エフェクトや、エンターテイナーたちの浮き輪、パラソル、フラフープなどを使ったパフォーマンスも必見です。

ハローキティ

先頭は「ハローキティ」のフロート。

キティ、ダニエル、ミミィがかわいくご挨拶☆

ピーナッツ

「ピーナッツ」のフロート。

スヌーピー、チャーリー・ブラウン、ルーシーが夏らしいコスチュームで乗っています。

ミニオン

「ミニオン」のフロート。

グルーたちが乗ってもうハチャメチャ!

セサミストリート

「セサミストリート」のフロート。

水着を着たエルモ、クッキーモンスター、アビー、モッピーが登場☆

SING

「SING」のフロート。

バスター・ムーンに、

ジョニー、グンター、ロジータがノリノリの音楽に乗ってゲストを楽しませてくれます。

マリオと仲間たち

「マリオ」と仲間たちのフロート。

カートに乗った「デイジー姫」がパレードに初登場!

ヨッシー、ルイージ、クッパ、ピーチ姫もパレードを盛り上げます。

ポケモン

ピカチュウにくわえ、

初登場の巨大なギャラドスをはじめとする“みずタイプのポケモン”が登場!

コイキング、

マリル、

コダック、

サシカマス&ウッウ、

アシマリ、

プルリル、

ナマコブシたちが夏のパレードを盛り上げます☆

360°びしょ濡れ!特別エリア

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』360°びしょ濡れ! 特別エリア」入場券

価格:1,700円〜2,100円(税込/入場日により、価格が異なります)

販売期間:2024年5月10日(金)12:00〜

対象期間:2024年7月3日(水)〜8月22日(木)

発売箇所:WEBチケットストア、ローソンチケット、オフィシャルホテル

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

パーク中で展開される「NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード」の体験は、グラマシーパーク(ニューヨーク・エリア)に設置される特別エリアが特におすすめ!

360度をパレードに登場する全キャラクターに囲まれ、驚くほど“びしょ濡れ”になる、ここだけの特別な体験で、この夏一番の超爽快・超興奮を体感できます。

「ウォーターシューター」でもっと楽しく!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売店舗:ユニバーサル・スタジオ・ストアなど

ありえない“びしょ濡れ”をさらに楽しむには、「ウォーターシューター」が必須アイテム!

自分自身でパレードに飛び込み、水のかけ合いに無我夢中になれば、本気でスッキリできること間違いなし。

『NO LIMIT! サマー・スプラッシュ・パレード』で、キャラクターやエンターテイナーと一緒に、“びしょ濡れ”になって猛暑を吹き飛ばすことができます。

夏ならではの超爽快エンターテイメントを楽しめるサマー・イベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「NO LIMIT! サマー2024」は、2024年7月3日(水)より開催です☆

4年ぶりにウォーター・パレードが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」 4年ぶりにウォーター・パレードが復活!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「NO LIMIT! サマー2024」 続きを見る

